به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از رایج‌ترین و البته اشتباه‌ترین باورهایی که در میان خانواده‌ها و حتی بسیاری از مراجعه‌کنندگان به متخصصان وجود دارد، این است که وقتی گودی یا تیرگی سیاهی در زیر چشم کودک مشاهده می‌شود، مستقیماً به معنای وجود کم‌خونی است.

آمارها نشان می‌دهد شاید بیش از ۹۵ درصد مراجعین بر این باورند که این تغییرات رنگ پوست در ناحیه زیر چشم، نشانه‌ای قطعی از کم‌خونی است، در حالی که این موضوع لزوماً درست نیست.

غلامرضا باهوش، متخصص خون و آنکولوژی کودکان در گفتگو با برنامه «اینجا طبیب» رادیو سلامت توضیح داد: این تغییرات رنگی و گودی زیر چشم، در بسیاری از موارد می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری شناخته شده به نام ایتوپی یا همان آلرژی ذاتی باشد. بیماری ایتوپی یک نوع حساسیت ارثی است که معمولاً در والدین وجود دارد و به فرزند منتقل می‌شود.

وی افزود: علائم این بیماری بسیار متنوع است و می‌تواند از دوران نوزادی شروع شود. برای مثال، در ماه‌های اول زندگی و دوران شیرخوارگی، ممکن است اگزما یا التهاب‌های پوستی به صورت خشکی پوست در ناحیه گونه‌ها دیده شود. این خشکی‌ها معمولاً به صورت جزیره‌ای در سطوح خارجی اندام‌ها ظاهر می‌شوند و با افزایش سن، ممکن است در نواحی داخلی‌تر نیز دیده شوند.

این متخصص خون و آنکولوژی کودکان تصریح کرد: بیماری ایتوپی با حساسیت‌های محیطی مانند گل و گیاه نیز در ارتباط است. بروز التهاب در ناحیه اطراف چشم، عطسه‌های مکرر، رینیت آلرژیک و سینوزیت‌های آلرژیک از دیگر نشانه‌های این وضعیت هستند.

وی افزود: همچنین، بسیاری از کودکان مبتلا به بیماری‌های راه های هوایی که حساسیت بیش از حد دارند، علائم خود را با این نوع آلرژی‌ها نشان می‌دهند.

باهوش در پایان متذکر شد: نکته بسیار مهمی که والدین باید به آن توجه کنند این است که رنگ‌پریدگی در کودکان، به ویژه در نواحی اطراف دهان و زیر گونه‌ها، می‌تواند یکی از نشانه‌های اصلی ایتوپی باشد. بنابراین، اگر مشاهده کردید که کودک شما دچار این نوع تغییرات رنگی است، حتماً بررسی کنید که آیا خود شما یا همسر خودتان سوابق حساسیت، اگزما یا آلرژی‌های مشابه را دارید یا خیر.

وی افزود: توجه به این جزئیات می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر و درمان صحیح کمک کند و از تشخیص‌های اشتباه، مانند تصور صرف کم‌خونی، جلوگیری کند.