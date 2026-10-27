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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

بیش از ۴۱ میلیون تردد در جاده‌های گیلان ثبت شد

بیش از ۴۱ میلیون تردد در جاده‌های گیلان ثبت شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به ثبت بیش از ۴۱ میلیون تردد در محورهای برون‌شهری استان، گفت: مهرماه امسال بیش از ۲۷ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت بیش از ۴۱ میلیون تردد در محورهای برون‌شهری گیلان طی مهرماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت ۴۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۵۳۸ تردد در راه‌های برون‌شهری استان به ثبت رسیده که طی آن، ۶۱ هزار و ۷۱ مورد تخلف، از جمله تخلفات سرعت، شناسایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به وضعیت ترددهای بین‌استانی تصریح کرد: بیشترین تردد بین‌استانی استان در روز سوم مهرماه با ثبت ۱۶۸ هزار و ۱۷ وسیله نقلیه گزارش شده و میانگین تردد بین‌استانی روزانه نیز در این ماه به ۱۲۶ هزار و ۷۵۵ وسیله نقلیه رسیده است.

وی با بیان اینکه اطلاعات دوربین‌های ثبت تخلفات، وضعیت تردد خودروهای بومی گیلان در سایر استان‌ها را نیز نشان می‌دهد، بیان کرد: در مهرماه، بیشترین مشاهده خودروهای بومی گیلان در محورهای برون‌شهری استان‌های قزوین، البرز، تهران، مازندران و اردبیل ثبت شده است.

مرادی در ادامه با اشاره به عملکرد سامانه اطلاع‌رسانی تلفنی ۱۴۱ گفت: طی مهرماه سال جاری، ۲۷ هزار و ۶۵۱ تماس با این سامانه برقرار شده که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۴۲۰ تماس از طریق بخش پاسخ‌گویی گویا و چهار هزار و ۲۳۱ تماس از طریق پاسخ‌گویی کارشناسان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اضافه کرد: در همین مدت، ۸۲ پیام مردمی نیز در سامانه ۱۴۱ به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به نقش سامانه ۱۴۱ در اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و ترافیک کشور تاکید کرد: این سامانه امکان دسترسی کاربران جاده‌ای و عموم مردم به اطلاعات ترافیکی و وضعیت محورهای مواصلاتی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6991490

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