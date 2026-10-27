فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت بیش از ۴۱ میلیون تردد در محورهای برون‌شهری گیلان طی مهرماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت ۴۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۵۳۸ تردد در راه‌های برون‌شهری استان به ثبت رسیده که طی آن، ۶۱ هزار و ۷۱ مورد تخلف، از جمله تخلفات سرعت، شناسایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به وضعیت ترددهای بین‌استانی تصریح کرد: بیشترین تردد بین‌استانی استان در روز سوم مهرماه با ثبت ۱۶۸ هزار و ۱۷ وسیله نقلیه گزارش شده و میانگین تردد بین‌استانی روزانه نیز در این ماه به ۱۲۶ هزار و ۷۵۵ وسیله نقلیه رسیده است.

وی با بیان اینکه اطلاعات دوربین‌های ثبت تخلفات، وضعیت تردد خودروهای بومی گیلان در سایر استان‌ها را نیز نشان می‌دهد، بیان کرد: در مهرماه، بیشترین مشاهده خودروهای بومی گیلان در محورهای برون‌شهری استان‌های قزوین، البرز، تهران، مازندران و اردبیل ثبت شده است.

مرادی در ادامه با اشاره به عملکرد سامانه اطلاع‌رسانی تلفنی ۱۴۱ گفت: طی مهرماه سال جاری، ۲۷ هزار و ۶۵۱ تماس با این سامانه برقرار شده که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۴۲۰ تماس از طریق بخش پاسخ‌گویی گویا و چهار هزار و ۲۳۱ تماس از طریق پاسخ‌گویی کارشناسان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اضافه کرد: در همین مدت، ۸۲ پیام مردمی نیز در سامانه ۱۴۱ به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به نقش سامانه ۱۴۱ در اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و ترافیک کشور تاکید کرد: این سامانه امکان دسترسی کاربران جاده‌ای و عموم مردم به اطلاعات ترافیکی و وضعیت محورهای مواصلاتی را فراهم می‌کند.