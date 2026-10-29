توهمات تکراری ترامپ درباره جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: ایران شکست بسیار سنگینی خورده و آمریکا به‌زودی به جنگ با این کشور پایان خواهد داد.

وی همچنین ادعا کرد که ایران به‌دلیل قطع جریان برق با مشکلاتی در زمینه تولید پهپاد رو به رو شده است.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران هنوز موشک دارد، ولی تعداد آن‌ها خیلی کمتر از قبل شده است.

رئیس جمهوری آمریکا درباره عملیات ارتش این کشور در ونزوئلا نیز ادعا کرد: دوست ندارند درباره ونزوئلا صحبت کنند. ما اخیراً یک میلیون بشکه نفت را بی‌هیچ هزینه‌ای تحویل گرفتیم. درگیری کوچکی با ونزوئلا پیش آمد و آن را ظرف یک روز و بدون هیچ تلفاتی به پایان رساندیم. هیچ‌کس کشته نشد، هیچ‌کس. پرونده ونزوئلا را بستیم و درباره‌اش حرفی نمی‌زنند.

وی به ادعاهای خود ادامه داد و افزود: اکنون با کشوری بزرگ‌تر (ایران) روبه‌رو هستیم و اوضاع به همان خوبی پیش می‌رود. ایرانی‌ها نه نیروی دریایی دارند و نه نیروی هوایی.

ترامپ که در طول ماه های گذشته برای تقویت روحیه خود و نظامیان آمریکایی بارها ادعای پیروزی علیه ایران را تکرار کرده است، دوباره مدعی شد: اکنون تنها کاری که مانده این است که جنگ با ایران را به پایان برسانم و این کار را خیلی زود انجام می‌دهم. ایران ضربه بسیار سنگینی خورده است و ما این ماجرا را تمام می‌کنیم.