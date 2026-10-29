کره شمالی ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریا در ساحل شرقی خود شلیک کرد.

بر اساس بیانیه این ستاد، موشک‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت محلی از منطقه‌ای در نزدیکی وونسان، در ساحل شرقی کره شمالی شلیک شدند.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد نظارت بر تحولات را تشدید کرده و برای مقابله با احتمال شلیک‌های بیشتر در حالت آماده‌باش قرار دارد. این ارتش همچنین تبادل اطلاعات نزدیک با آمریکا و ژاپن را ادامه می‌دهد.

وزارت دفاع ژاپن هم اعلام کرد کره شمالی پرتابه‌ای شلیک کرده که ممکن است موشک بالستیک بوده باشد و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرده است. گارد ساحلی ژاپن نیز پیش‌تر از سقوط این پرتابه در دریا خبر داده بود.

کره شمالی آخرین بار در ۱۲ اکتبر موشک‌های بالستیک شلیک کرده بود. این اقدام در شرایط افزایش تنش در مرز دو کره و پس از انفجار مین در ماه گذشته انجام شد که به زخمی شدن نظامیان کره جنوبی انجامید.

پیونگ‌یانگ در سال جاری میلادی بیش از ۱۰ بار آزمایش موشکی انجام داده است.