کشف کالای قاچاق ۱۰۰ میلیارد ریالی در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان هشترود در ۳ عملیات جداگانه و حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به ۴ دستگاه خودروی سواری حامل کالای مشکوک به قاچاق برخورد کرده و آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی، مقادیری مواد خوراکی و لوازم بهداشتی قاچاق را که بصورت ماهرانه بسته بندی شده و حمل می شد، کشف کردند.

سرهنگ داداشی بیان داشت: در این رابطه، ۴ نفر دستگیر و خودروهای مربوطه به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه برآورد کارشناسان مربوطه ارزش کالاها حدود ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.