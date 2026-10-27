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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

تخصیص ۲.۸ میلیارد لیتر سوخت به معادن برای سال ۱۴۰۵

تخصیص ۲.۸ میلیارد لیتر سوخت به معادن برای سال ۱۴۰۵

سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به کسری ۱۰۰ میلیون لیتری سوخت معادن در برنامه سال ۱۴۰۵، از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواست به تعهدات خود در تأمین سوخت این بخش پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن کشور سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت مصرف کردند و براساس بررسی‌های وزارت صمت، نیاز این بخش برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیتر برآورد شده است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دارد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تخصیص حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت به بخش معدن موافقت کرده است؛ بنابراین، میزان پیش‌بینی‌شده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر کمتر از نیاز برآوردی وزارت صمت است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درخواست داریم به تعهدات خود عمل کند و برای تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز معادن اهتمام داشته باشد.

زارعی در گفتگوی تلویزیونی همچنین از سرپرست وزارت نفت خواست با ورود به این موضوع، زمینه اجرای مناسب توافق‌های انجام‌شده را فراهم کند تا فعالیت معادن در نیمه دوم سال با کمبود سوخت مواجه نشود.

کد مطلب 6991639
سمیه رسولی

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