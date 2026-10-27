به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوی روز سه‌شنبه اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان، معماران تجربی و آزمون موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۱۴ هزار و ۶۳۰ نفر در رشته‌ها و صلاحیت‌های مختلف شرکت می‌کنند که شامل رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در صلاحیت‌های طراحی (محاسبه)، نظارت و اجرا و همچنین رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک در پایه سه است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: آزمون‌های تخصصی طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و نیز ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی نیز در برنامه این دوره قرار دارد.

رضوی با اشاره به افزایش تعداد شرکت‌کنندگان بیان کرد: شمار ثبت‌نام‌کنندگان این دوره نسبت به آخرین آزمون برگزارشده در دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و از نظر تعداد داوطلبان، بالاترین میزان مشارکت در دوره‌های برگزاری آزمون در استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به شرایط خاص آزمون طراحی معماری گفت: برگزاری این آزمون به فضای مناسب، میز رسم و امکانات مورد نیاز داوطلبان وابسته است؛ به همین دلیل اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای افزایش ظرفیت حوزه‌های امتحانی و استفاده حداکثری از امکانات مراکز آموزشی پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رضوی هدف از این اقدامات را تأمین فضای کافی، توزیع متوازن داوطلبان در حوزه‌های امتحانی و فراهم کردن شرایط برابر برای شرکت‌کنندگان عنوان کرد و افزود: تلاش شد محدودیت‌های مربوط به فضای برگزاری و میز رسم، مانع حضور متقاضیان واجد شرایط نشود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، تعداد شرکت‌کنندگان آزمون طراحی معماری نسبت به دوره گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و استان از نظر شمار داوطلبان این صلاحیت در میان استان‌های دارای مشارکت بالا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت و تأمین امکانات لازم، علاوه بر پاسخگویی به تقاضای داوطلبان استان، امکان حضور متقاضیانی از استان‌های همجوار و سایر استان‌ها را نیز در آزمون طراحی معماری آذربایجان‌شرقی فراهم کرده است.

رضوی درباره محل برگزاری آزمون‌ها اظهار کرد: در شهر تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه علمی‌کاربردی ماشین‌سازی تبریز و دانشگاه هنر اسلامی تبریز به‌عنوان حوزه‌های امتحانی پیش‌بینی شده‌اند.

وی افزود: در شهرستان مراغه نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه میزبان داوطلبان این آزمون خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان و تنوع رشته‌ها و صلاحیت‌ها گفت: برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی، توزیع مناسب شرکت‌کنندگان در حوزه‌های امتحانی و تأمین فضای استاندارد و امکانات مورد نیاز انجام شده است تا داوطلبان در شرایط مناسب و برابر در آزمون حضور یابند.