نقش تقویت باورهای دینی در کاهش جرایم؛ «تبیین امیدبخش» در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح شنبه در دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان و فرمانده انتظامی شاهرود در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، اظهار کرد: توسعه همکاری و هم افزایی میان مجموعه تبلیغات اسلامی استان سمنان و فرماندهی انتظامی استان مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه در راستای تقویت رویکرد تربیتی و تعمیق مبانی اعتقادی کارکنان انتظامی اقدامات موثری می توان در استان انجام داد، افزود: نقش موثر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی کارکنان بر کسی پوشیده نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان جهاد تبیین و بیان دستاوردهای نظام اسلامی را به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت باورهای دینی برشمرد و توضیح داد: افزایش امید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید قرار دارد.

قنبری یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اعتقادی و تربیتی و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در میان کارکنان و خانواده‌های فراجا از جمله اقداماتی است که می توان در آینده نزدیک انجام داد.

وی بر آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی برای تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر ارتقای فعالیت‌های اعتقادی، فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و افزود: تربیت نیروهای مومن، متعهد، بصیر و برخوردار از مبانی اعتقادی مستحکم ضرورت دارد.