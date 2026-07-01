حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه هیئات مذهبی در صحنه‌های بزرگ دینی، انقلابی و مردمی اظهار کرد: هیئات مذهبی استان سمنان همواره در بزنگاه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی پای کار مردم و انقلاب بوده‌اند و در مراسم بدرقه آقای شهید نیز با تمام ظرفیت در میدان حضور خواهند داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، تشکل‌های مردمی، مداحان، مبلغان و فعالان فرهنگی استان مأموریت دارند فضای عمومی استان را متناسب با عظمت این رخداد بزرگ معنوی و ملی سامان‌دهی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه سمنان به‌عنوان شاهراه عبور زائران و مسیر مواصلاتی مهم کشور از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: برپایی مجالس قرائت قرآن، مرثیه‌خوانی، تجدید میثاق، راه‌اندازی مواکب فرهنگی و خدماتی، فضاسازی محیطی و فعالیت رسانه‌ای هیئات از جمله محورهای اصلی اقدامات پیش‌بینی‌شده در استان است.

قنبری با تأکید بر ضرورت وحدت پیام و انسجام محتوایی در برنامه‌ها گفت: همه سخنرانی‌ها، مداحی‌ها، تولیدات فرهنگی و فعالیت‌های رسانه‌ای باید در مسیر تقویت روحیه حماسی، پاسداشت مقام آقای شهید، اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب و تبیین خدمات و مجاهدت‌های ایشان سامان یابد.

وی ادامه داد: کمیته هیئات مذهبی ستاد بدرقه آقای شهید در استان سمنان با رویکرد مردمی‌سازی، هماهنگی میدانی و استفاده از ظرفیت شبکه هیئات، در تلاش است تا مراسمی باشکوه، منظم، باوقار و در شأن مردم مؤمن و انقلابی استان برگزار شود.

مسئول کمیته هیئات مذهبی ستاد بدرقه آقای شهید استان سمنان همچنین بر رعایت نظم، آرامش، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، همکاری با عوامل امدادی و خدماتی و توجه ویژه به کودکان، سالمندان و بانوان در برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هیئات مذهبی باید در کنار شور و عاطفه دینی، جلوه‌ای از عقلانیت، نظم، امنیت و کرامت اجتماعی را به نمایش بگذارند.