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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

«دارالمرحمه» میزبان زائران رضوی در سوگ رهبر شهید؛ هیات‌ها پای کار

«دارالمرحمه» میزبان زائران رضوی در سوگ رهبر شهید؛ هیات‌ها پای کار

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از آمادگی کامل این استان برای بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر هیات‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه هیئات مذهبی در صحنه‌های بزرگ دینی، انقلابی و مردمی اظهار کرد: هیئات مذهبی استان سمنان همواره در بزنگاه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی پای کار مردم و انقلاب بوده‌اند و در مراسم بدرقه آقای شهید نیز با تمام ظرفیت در میدان حضور خواهند داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، تشکل‌های مردمی، مداحان، مبلغان و فعالان فرهنگی استان مأموریت دارند فضای عمومی استان را متناسب با عظمت این رخداد بزرگ معنوی و ملی سامان‌دهی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه سمنان به‌عنوان شاهراه عبور زائران و مسیر مواصلاتی مهم کشور از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: برپایی مجالس قرائت قرآن، مرثیه‌خوانی، تجدید میثاق، راه‌اندازی مواکب فرهنگی و خدماتی، فضاسازی محیطی و فعالیت رسانه‌ای هیئات از جمله محورهای اصلی اقدامات پیش‌بینی‌شده در استان است.

قنبری با تأکید بر ضرورت وحدت پیام و انسجام محتوایی در برنامه‌ها گفت: همه سخنرانی‌ها، مداحی‌ها، تولیدات فرهنگی و فعالیت‌های رسانه‌ای باید در مسیر تقویت روحیه حماسی، پاسداشت مقام آقای شهید، اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب و تبیین خدمات و مجاهدت‌های ایشان سامان یابد.

وی ادامه داد: کمیته هیئات مذهبی ستاد بدرقه آقای شهید در استان سمنان با رویکرد مردمی‌سازی، هماهنگی میدانی و استفاده از ظرفیت شبکه هیئات، در تلاش است تا مراسمی باشکوه، منظم، باوقار و در شأن مردم مؤمن و انقلابی استان برگزار شود.

مسئول کمیته هیئات مذهبی ستاد بدرقه آقای شهید استان سمنان همچنین بر رعایت نظم، آرامش، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، همکاری با عوامل امدادی و خدماتی و توجه ویژه به کودکان، سالمندان و بانوان در برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هیئات مذهبی باید در کنار شور و عاطفه دینی، جلوه‌ای از عقلانیت، نظم، امنیت و کرامت اجتماعی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6876089

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