به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قنبری صبح پنجشنبه در جلسه شورای شبکه هیئات و تشکل‌های دینی استان سمنان که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود در این حوزه، اظهار کرد: شبکه هیئات و تشکل‌های دینی فرصت ارزشمندی برای گردهم آمدن ظرفیت‌های مختلف و اجرای عملیات‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه هیئت، مداح و بانوان هیئتی سه ضلع مهم این شبکه هستند، افزود: هیئت باید از فعالیت‌های صرفاً مناسبتی فراتر رفته و نسبت به مسائل و نیازهای روز جامعه، در عرصه جهاد تبیین و گفتمان‌سازی نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان، «خون‌خواهی» را دارای سه محور دانست و گفت: فراموش نکردن خون شهید، مطالبه مجازات آمران و عاملان جنایت در چارچوب سازوکارهای مشروع و امتداد راه و مکتب شهید، از محورهای این گفتمان است.

قنبری همچنین بر تقویت آموزش و توانمندسازی مداحان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت بانوان برای توسعه جلسات خانگی استفاده و این جلسات را به حلقه‌های معرفت تبدیل کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای گسترش گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز ضروری دانست.