برگزاری ۱۰۰ برنامه عزاداری و فرهنگی همزمان با ایام فاطمیه در رزن

حجت الاسلام رضا ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد فاطمیه در شهرستان رزن اظهار کرد: جلسه‌ای با حضور ۵۰ نفر از مسئولان هیئت‌های مذهبی در ستاد فاطمیه برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های این ایام انجام شود و «کاروان فاطمی» با اجرای حدود ۱۰۰ برنامه مختلف در مناطق شهری و روستایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کاروان فاطمی برنامه‌ای کاملا مردمی است، افزود: در این کاروان ۳۰ تا ۴۰ مداح و سخنران مجرب و مطرح کشوری حضور دارند و از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ۸۰ برنامه شاخص عزاداری و حداقل ۲۰ سفره اطعام برپا می‌شود که البته آمار اطعام براساس سال گذشته است و احتمال افزایش آن وجود دارد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن به راه‌اندازی ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ ایستگاه صلواتی در سطح شهرستان رزن دایر می‌شود و یک موکب دائمی شاخص در تجمعات شبانه بوده که افزودن ۴ موکب پذیرایی دیگر برای تجمعات شبانه پیش‌بینی شده که هیئت «خادم‌الشهدا» نیز موکب دائمی خود را فعال کرده و برنامه‌ریزی برای برپایی نمایشگاه فاطمی را در دستور کار دارد.

حجت الاسلام ایمانی درباره برنامه‌های حوزه عفاف و حجاب و معرفی سیره‌ حضرت زهرا (س) تصریح کرد: با همکاری یکی از هیئت‌های شهری نمایشگاه فاطمی در ۷ غرفه دایر خواهد شد و در این نمایشگاه موضوعاتی نظیر «زیست فاطمی»، «دشمن‌شناسی» و «محصولات فرهنگی» و... را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه حداقل ۷۰ هیئت مذهبی بانوان و آقایان در این ایام برنامه خواهند داشت، افزود: سیاه‌پوشی و فضاسازی محیطی نیز در سطح شهرستان رزن از سوی ارگان های مختلف به طور کامل انجام شده است و حداقل ۴ هیئت از ابتدای دهه اول تا پایان دهه دوم به مدت ۲۲ شب مراسم عزاداری مستمر خواهند داشت، هرچند تراکم بیشتر برنامه‌ها در دهه دوم فاطمیه تمرکز دارد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن در پایان به حضور مبلغین و گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اشاره کرد و گفت: در دهه دوم فاطمیه اعزام مبلغین به ۳۰ تا ۳۵ نقطه تبلیغی ثابت و ۵۰ نقطه سیار انجام می‌شود و روحانیون در مدارس فعال هستند، دسته عزاداری دانش‌آموزی با حضور پرشور دانش‌آموزان شکل خواهد گرفت و بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن نیز تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی سه شب در هفته مراسم عزاداری برگزار می‌کند.