به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مالی فیروزه، در شرایطی که تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، برخی خانوارها را به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین نقدینگی وادار می‌کند، گروه مالی فیروزه امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ از سرویس «اعتبار خرید با توثیق دارایی‌های بازار سرمایه» رونمایی کرد. در این طرح، دارندگان سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‌توانند بدون فروش دارایی خود، آن را به‌صورت الکترونیکی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق و متناسب با ارزش آن، اعتبار خرید دریافت کنند.

این اعتبار برای خرید از پذیرندگان طرف قرارداد فیروزه قابل استفاده است و هدف آن، افزایش قدرت خرید خانوار، جلوگیری از فروش اضطراری دارایی‌ها و فراهم کردن دسترسی سریع‌تر سهامداران به منابع مالی اعلام شده است.

ربیعی: دسترسی به اعتبار برای خانواده‌ها حیاتی است

رامین ربیعی، مدیرعامل گروه مالی فیروزه، در این نشست با اشاره به هدف این مجموعه برای تبدیل شدن به «سوپرمارکت مالی» گفت: سوپرمارکت مالی باشیم که همه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری را برای همه مردم ایران به‌صورت آسان و قابل دسترس ارائه کنیم.

او با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و دیجیتال است، افزود: اپلیکیشن فیروزه اکنون برای بیش از ۹۰ درصد مردم ایران امکان دسترسی به ابزارهای متنوع مالی و سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است.

به گفته ربیعی، گروه مالی فیروزه در کنار رسالت تجاری، برای خود رسالت ملی نیز قائل است و تلاش می‌کند از طریق توسعه خدمات مالی، به اقتصاد ملی، اقتصاد خانوار و قدرت خرید مردم کمک کند.

او تورم و نرخ واقعی بهره منفی را از مهم‌ترین عوامل افزایش نیاز خانوارها به اعتبار دانست و گفت دسترسی به منابع اعتباری در شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند مانند یک پشتوانه، بخشی از فشار نقدینگی را از خانواده‌ها کاهش دهد.

مدیرعامل گروه مالی فیروزه توضیح داد که این مجموعه طی یک سال گذشته، تمرکز خود را بر توسعه ابزارهای اعتباردهی، به‌ویژه ابزارهایی برای تقویت قدرت خرید مردم، افزایش داده است.

به گفته او، سرویس خرید قسطی شمش طلای فیزیکی و خدمات اعتباری سازمانی از جمله اقداماتی است که در همین چارچوب راه‌اندازی شده‌اند.

ربیعی درباره اهمیت سرویس جدید گفت: بسیاری از فعالان قدیمی بازار سرمایه، استفاده از دارایی‌های بورسی به‌عنوان پشتوانه دریافت اعتبار را یک مطالبه دیرینه می‌دانستند.

به گفته او، این سازوکار می‌تواند سهامداران را از فروش دارایی‌های ارزشمند برای تأمین هزینه‌های کوچک و روزمره بی‌نیاز کند.

او با اشاره به بازدهی برخی دارایی‌های بازار سرمایه در یک سال گذشته اظهار کرد: اگر فردی در سال گذشته دارنده صندوق طلا یا حتی صندوق شاخصی بوده باشد، از رشد دارایی خود منتفع شده است؛ بنابراین در صورت امکان استفاده از اعتبار به‌جای فروش دارایی، می‌توانست هزینه‌های جاری یا خرید کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کند و دارایی‌اش را به دلیل فشار نقدینگی از دست ندهد.

ربیعی افزود: با توجه به منفی بودن نرخ واقعی بهره در اقتصاد، خانوارها همچنان به ابزارهایی نیاز دارند که به آنها امکان حفظ دارایی‌هایشان و حتی تبدیل بخشی از درآمد و دستمزد ماهانه به دارایی را بدهد، در حالی که بتوانند از اعتبارهای کوتاه‌مدت برای پوشش هزینه‌های خود استفاده کنند.

توثیق الکترونیکی جایگزین فرایندهای طولانی

مدیرعامل گروه مالی فیروزه تفاوت سرویس جدید با روش‌های سنتی دریافت تسهیلات را در اتصال آن به زیرساخت توثیق الکترونیکی بازار سرمایه دانست.

او گفت دریافت وام با وثیقه‌گذاری دارایی موضوع جدیدی نیست، اما در روش‌های بانکی، تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، بررسی در کمیته‌های اعتباری و محدودیت منابع، فرایند دریافت تسهیلات را طولانی می‌کند.

به گفته ربیعی، با استفاده از زیرساختی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس فراهم کرده‌اند، سهامداران می‌توانند بدون طی فرایندهای طولانی و با چند کلیک، دارایی خود را توثیق و تا سقف تعیین‌شده اعتبار خرید دریافت کنند.

او این تحول را عاملی برای کاهش زمان فرایند دریافت اعتبار از چند ماه به چند ساعت، با شانس موفقیت بالاتر، توصیف کرد.

ربیعی همچنین از سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای ایجاد زیرساخت فنی این خدمت تشکر کرد و گفت این سرویس برای همه دارندگان دارایی در بازار سرمایه، از هر نقطه کشور، قابل استفاده است.

معماریان: پشتوانه این خدمت، دارایی‌های مردم است

میلاد معماریان، مدیرعامل فیروزه دیجیتال، در ادامه این نشست، راه‌اندازی سرویس جدید را حاصل همکاری گروه مالی فیروزه و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد.

او با اشاره به ارزش دارایی‌های بازار سرمایه گفت: پشت ارقام مربوط به دارایی‌های بازار سرمایه، اعتماد، پس‌انداز و سرمایه میلیون‌ها نفر قرار دارد. پرسش اصلی این است که آیا این دارایی‌ها می‌توانند در زندگی روزمره سهامداران و سرمایه‌گذاران نیز نقش ایفا کنند یا خیر.

به گفته معماریان، پیش از ایجاد این زیرساخت، سهامداری که برای خرید یا تأمین نقدینگی به منابع مالی نیاز داشت، معمولاً ناچار بود دارایی خود را بفروشد. اکنون این امکان فراهم شده است که فرد دارایی خود را حفظ کند و با توثیق آن، اعتبار خرید دریافت کند.

او فرایند استفاده از سرویس را چنین توضیح داد: کاربر باید وارد اپلیکیشن فیروزه شود و از بخش «اعتبار»، گزینه «کیف پول با پشتوانه دارایی» را انتخاب کند. سپس با انتخاب گزینه درخواست اعتبار و تعیین نوع و میزان دارایی، پیامکی از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای کاربر ارسال می‌شود.

پس از وارد کردن کد پیامک، دسترسی به دارایی‌های فرد نزد سپرده‌گذاری مرکزی برقرار می‌شود و کاربر مشخص می‌کند چه میزان از هر دارایی را می‌خواهد توثیق کند. از آنجا که ضریب اعتباردهی دارایی‌ها با یکدیگر متفاوت است، میزان اعتبار قابل دریافت بر اساس نوع و ارزش دارایی تعیین می‌شود.

پس از تأیید اطلاعات و تکمیل فرایند در سامانه سپرده‌گذاری مرکزی، اعتبار در کیف پول کاربر فعال می‌شود. کاربر می‌تواند در فروشگاه‌ها و پذیرندگان طرف قرارداد فیروزه، هنگام پرداخت، روش «پرداخت با فیروزه» را انتخاب و شرایط بازپرداخت را تعیین کند.

معماریان مراحل اصلی این فرایند را شامل توثیق دارایی، دریافت اعتبار و استفاده از اعتبار در شبکه پذیرندگان دانست و گفت در حال حاضر ۱۶۸ نماد قابلیت توثیق دارند.

بر اساس توضیحات مدیرعامل فیروزه دیجیتال، ضریب اعتباردهی در بازار دوم معمولاً بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ارزش دارایی است. در بازار نوآفرین و بازار پایه فرابورس نیز امکان دریافت اعتبار تا حدود ۳۰ درصد ارزش دارایی وجود دارد. این ضرایب با توجه به نوع دارایی و شرایط بازار تعیین می‌شوند.

او افزود: با راه‌اندازی این خدمت، ویژگی جدیدی به بازار سرمایه اضافه شده است؛ به این معنا که سهامداران می‌توانند در شرایط نیاز مالی، به‌جای فروش دارایی، آن را توثیق کنند و هم‌زمان مالکیت خود را حفظ و خریدهای مورد نیازشان را انجام دهند.

اعتبار برای خرید از شبکه پذیرندگان

معماریان گفت شبکه پذیرندگان این سرویس، حوزه‌های مختلفی از جمله دیجی‌کالا، خدمات مرتبط با فناوری، سفر، فروشگاه‌های طلا و لوازم خانگی را پوشش می‌دهد.

به گفته او، اعتبار اختصاص‌یافته به‌صورت اعتبار خرید در کیف پول کاربر قرار می‌گیرد و برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است.

او افزود فیروزه در این فرایند، نقش پیونددهنده میان کاربر، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان اعتبار و شبکه پذیرندگان را ایفا می‌کند.

به گفته معماریان، این خدمت برای کاربران امکان استفاده از دارایی‌های بازار سرمایه در زندگی روزمره را فراهم می‌کند و برای پذیرندگان نیز می‌تواند به افزایش فروش منجر شود.

مدیرعامل فیروزه دیجیتال ابراز امیدواری کرد توسعه خدمات مالی در اکوسیستم بازار سرمایه، ارزش افزوده بیشتری برای مردم ایجاد کند و در شرایط کاهش تورم و ثبات اقتصادی، به بهبود زندگی خانوارها کمک کند.

جزئیات اعتبار، کارمزد و بازپرداخت

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نشست، منابع مورد نیاز اعتبار خرید از سوی گروه مالی فیروزه و از طریق شرکت فرعی فیروزه دیجیتال تأمین می‌شود. سقف اعتبار قابل دریافت برای هر کاربر، مطابق مصوبات بانک مرکزی، ۴۰۰ میلیون تومان است؛ با این حال، میزان واقعی اعتبار هر فرد به ارزش دارایی توثیق‌شده و ضریب اعتباردهی آن بستگی دارد.

این خدمت، وام بانکی به معنای متعارف نیست و کاربر بابت اعتبار خرید، سود و بهره بانکی پرداخت نمی‌کند. دوره بازپرداخت اعتبار در حال حاضر می‌تواند سه، چهار یا شش ماهه باشد و انتخاب آن بر عهده کاربر است. همچنین در توضیحات نشست، به دوره‌های ۱۲ و ۲۴ ماهه تسهیلات بانکی اشاره شد که با دوره بازپرداخت این اعتبار خرید تفاوت دارد.

در زمان استفاده از خدمات، هزینه‌های مربوط به خدمت دریافت می‌شود. همچنین بابت عملیات توثیق، سهمی از مبلغ اعتبار به سپرده‌گذاری مرکزی تعلق نمی‌گیرد، اما کارمزد مشخصی از سوی این شرکت دریافت می‌شود که بنا بر نوع پذیرنده و شرایط خرید، برای کاربر می‌تواند متفاوت باشد و در نشست، بازه‌ای حدود صفر تا ۱۴ درصد برای آن مطرح شد.

در حال حاضر حداقل مبلغ مشخصی برای اعتبار اعلام نشده و امکان استفاده از مبالغ کوچک نیز وجود دارد. مبلغ اعتبار باید متناسب با ارزش دارایی و ضریب توثیق آن باشد.

عدم نیاز به تغییر کارگزار ناظر

یکی از ویژگی‌های سرویس جدید این است که کاربر برای استفاده از آن، الزاماً نباید سهام خود را نزد کارگزار ناظر فیروزه نگهداری کند. اگر دارایی فرد نزد هر یک از کارگزاران فعال در سراسر کشور باشد، در صورت امکان دسترسی به آن از طریق سامانه سپرده‌گذاری مرکزی، قابلیت توثیق خواهد داشت و انتقال ناظر برای استفاده از این خدمت ضروری نیست.

در مرحله نخست، سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، از جمله صندوق‌های طلا و صندوق‌های سهامی، در دامنه دارایی‌های قابل توثیق قرار دارند. درباره گواهی‌های سپرده کالایی نیز اعلام شد که در حال حاضر در فهرست دارایی‌های قابل توثیق این سرویس قرار ندارند.

نحوه بازپرداخت و سازوکار نکول

مطابق توضیحات ارائه‌شده، سررسید پرداخت اقساط در ابتدای هر ماه است و کاربران تا روز پنجم فرصت دارند قسط خود را از طریق اپلیکیشن پرداخت کنند.

در صورت تأخیر، ابتدا تماس، اخطار و تعامل با کاربر برای بازپرداخت انجام می‌شود. اگر بدهی پس از این مراحل پرداخت نشود، فیروزه مطابق دستورالعمل و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درخواست فروش بخشی از دارایی توثیق‌شده و تسویه بدهی را ثبت می‌کند. این فرایند، در صورت ورود به مرحله فروش، حدود ۳۰ روز زمان می‌برد.

در این سازوکار، دارایی توثیق‌شده مستقیماً برای پرداخت اقساط فروخته نمی‌شود، مگر آنکه کاربر در بازپرداخت نکول کند و فرایند فروش وثیقه فعال شود. همچنین اعتبار اعطاشده صرفاً برای خرید کالا و خدمات قابل استفاده است و در حال حاضر امکان خرید مجدد دارایی‌های بازار سرمایه با این اعتبار وجود ندارد.

افزایش و کاهش وثیقه و آزادسازی دارایی

کاربر می‌تواند در هر روز، هر میزان دیگری از دارایی خود را که مشمول ضوابط سرویس باشد، به وثیقه اضافه کند و متناسب با آن اعتبار بیشتری بگیرد. محدودیت مشخصی برای تعداد دفعات توثیق در روز اعلام نشده است.

آزادسازی وثیقه نیز از طریق ثبت درخواست در سامانه انجام می‌شود. این درخواست در تمام ساعات شبانه‌روز قابل ثبت است و مطابق الزامات اعلام‌شده، فرایند آزادسازی حداکثر طی دو روز کاری انجام خواهد شد. طبق توضیحات ارائه‌شده، تلاش می‌شود این زمان در عمل کوتاه‌تر باشد.

در صورتی که ارزش دارایی توثیق‌شده به محدوده‌های تعیین‌شده نزدیک شود، پیش از رسیدن به نقطه سربه‌سر، به کاربر اطلاع داده می‌شود تا با پرداخت بدهی یا اصلاح وضعیت وثیقه، امکان حفظ اعتبار خود را فراهم کند. در غیر این صورت، اعتبار تخصیص‌یافته می‌تواند پس گرفته شود یا فرایندهای مربوط به تسویه و فروش وثیقه آغاز شود.

همچنین در صورت بروز شرایط خاص بازار، مانند جهش شدید نوسان یا تکرار وضعیتی مشابه سال ۱۳۹۹، ضرایب اعتباردهی می‌تواند کاهش یابد. این ضرایب با توجه به نقدشوندگی و شرایط بازار سرمایه تعیین می‌شوند.

توسعه خدمات در آینده

مسئولان فیروزه اعلام کردند سرویس رونمایی‌شده در مرحله نخست، «اعتبار خرید» است و در اپلیکیشن فیروزه خدمات متنوعی از جمله خرید کالاهای روزمره، سفر، لوازم خانگی و سایر خدمات ارائه می‌شود.

همچنین اعلام شد در آینده و با انعقاد قراردادهای جدید با بانک‌ها، امکان ارائه تسهیلات نقدی بانکی نیز به این اکوسیستم اضافه خواهد شد. با توجه به مقررات موجود، اعطای وام بانکی در اختیار بانک‌هاست و فیروزه در این بخش نقش فراهم‌کننده زیرساخت و پیونددهنده میان کاربر و بانک را ایفا خواهد کرد.

این سرویس با هدف ایجاد پیوند میان بازار سرمایه و نیازهای مالی روزمره خانوار طراحی شده است. دارندگان دارایی‌های بورسی می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن فیروزه، ارزش دارایی قابل توثیق خود را مشاهده و مراحل درخواست اعتبار را تکمیل کنند.