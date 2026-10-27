دیپلماسی فرهنگی باید با شناخت دقیق از جامعه آمریکای لاتین دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله سلطانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در نشست تخصصی «چشم‌انداز همکاری‌های رسانه‌ای فرهنگی ایران با آمریکای لاتین» که از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای فرهنگی خیام برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترش روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین اظهار کرد: دو طرف از نظر سیاسی با چالش‌ها و اختلافات بنیادین مواجه نیستند و از نظر اقتصادی نیز نیازها و توانمندی‌های آنها می‌تواند مکمل یکدیگر باشد.

وی با بیان اینکه شناخت متقابل ایران و کشورهای آمریکای لاتین همچنان نیازمند تقویت است، افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، ارائه تصویری دقیق از ایران و توانمندی‌های جمهوری اسلامی به افکار عمومی این کشورهاست؛ زیرا بخشی از برداشت‌های موجود درباره ایران، با واقعیت‌های امروز کشورمان فاصله دارد.

ظرفیت‌های اقتصادی ایران و آمریکای لاتین مکمل یکدیگر است

سفیر سابق ایران در ونزوئلا با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف تصریح کرد: کشورهای آمریکای لاتین و جمهوری اسلامی ایران از نیازها و توانمندی‌هایی برخوردارند که می‌تواند زمینه همکاری‌های متقابل را فراهم کند. در حوزه کشاورزی، تأمین مواد اولیه و غلات اساسی و همچنین تبادل تجربیات و توانمندی‌های صنعتی، فرصت‌های مناسبی برای همکاری وجود دارد.

سلطانی با اشاره به اهمیت شناخت ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آمریکای لاتین گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با ملت‌های این منطقه، باید با زبان، ادبیات و دغدغه‌های آنها آشنا بود. شناخت فرهنگی می‌تواند به ایجاد احساس نزدیکی و صمیمیت کمک کند و زمینه گفت‌وگو و تعامل را افزایش دهد.

وی با اشاره به تجربه چندین سال زندگی خود در ونزوئلا خاطرنشان کرد: شناخت مستقیم جامعه این کشور نشان می‌دهد که ارتباط فرهنگی و انسانی می‌تواند در ایجاد اعتماد و تقویت روابط میان ملت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

ونزوئلا همچنان ظرفیت‌های مهمی برای همکاری با ایران دارد

سفیر سابق ایران در ونزوئلا در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی این کشور پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ونزوئلا همچنان از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است که می‌توان با شناخت دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی آن، برای توسعه روابط از این فرصت‌ها بهره گرفت.

وی با تحلیل تحولات سیاسی ونزوئلا و نقش ایالات متحده در این کشور گفت: برای بررسی تحولات این کشور باید به ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل‌گرفته در دوران هوگو چاوز و جریان بولیواری توجه داشت؛ ساختارهایی که بخشی از جامعه ونزوئلا را با خود همراه کرده‌اند و در معادلات داخلی این کشور نقش دارند.

سلطانی افزود: در تحلیل سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، باید علاوه بر تحولات رسمی دولت، به تغییرات تدریجی در ساختار سیاسی، جابه‌جایی نیروها و تأثیر این روندها بر پایگاه اجتماعی جریان‌های انقلابی نیز توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت نفت ونزوئلا در محاسبات اقتصادی و راهبردی آمریکا بیان کرد: دسترسی به منابع نفتی و افزایش ظرفیت تولید این کشور از جمله موضوعاتی است که در تحلیل رویکرد واشنگتن باید مورد توجه قرار گیرد.

سفیر سابق ایران در ونزوئلا همچنین با تأکید بر ضرورت رصد تحولات سیاسی این کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با شناخت دقیق از شرایط داخلی ونزوئلا و تحولات پیش‌رو، رویکردی سنجیده در قبال این کشور اتخاذ کند و از تبدیل‌شدن به موضوعی برای بهره‌برداری در رقابت‌های سیاسی داخلی آن پرهیز داشته باشد.

روایت مقاومت ایران باید متناسب با افکار عمومی آمریکای لاتین تبیین شود

سلطانی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنمایی تحولات منطقه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان گفت: یکی از واقعیت‌های مهم در تحولات اخیر، تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، رژیم صهیونیستی و مجموعه‌ای از قدرت‌های غربی است؛ موضوعی که می‌تواند در چارچوب تجربه تاریخی کشورهای آمریکای لاتین از استعمار و مداخلات خارجی برای مخاطبان این منطقه تبیین شود.

وی افزود: ملت‌های آمریکای لاتین تجربه‌های تاریخی تلخی از استعمار، مداخلات خارجی، جنگ‌ها و غارت منابع کشورهای خود دارند و این پیشینه تاریخی در شکل‌گیری نگاه بخشی از افکار عمومی آنها به سیاست‌های آمریکا و قدرت‌های غربی تأثیرگذار است.

سفیر سابق ایران در ونزوئلا تصریح کرد: یکی از محورهای مهم در دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تبیین مفهوم مقاومت و تشریح ایستادگی ایران در برابر فشارهای نظامی و سیاسی قدرت‌های بزرگ است. این روایت، در صورت ارائه صحیح و متناسب با زمینه‌های تاریخی و فرهنگی منطقه، می‌تواند با بخشی از افکار عمومی آمریکای لاتین ارتباط برقرار کند.

سلطانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ارائه پیام‌های کلی و غیرمتناسب با مخاطب اظهار کرد: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان واقعیت‌های مربوط به ایران را به شکلی روشن و قابل‌فهم برای مردم آمریکای لاتین بیان کرد و زمینه شناخت دقیق‌تر آنها از شرایط کشورمان را فراهم آورد.

جنایات جنگی و پیامدهای انسانی تجاوزها باید بازتاب رسانه‌ای پیدا کند

وی با اشاره به اهمیت توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آمریکای لاتین گفت: صلح‌طلبی و حساسیت نسبت به مسائل انسانی، به‌ویژه موضوع زنان و کودکان، از جمله مؤلفه‌هایی است که باید در طراحی پیام‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

سفیر سابق ایران در ونزوئلا افزود: در تبیین تحولات نظامی منطقه، باید پیامدهای انسانی جنگ، آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان و نقض اصول انسانی برجسته شود. استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، از جمله فیلم، عکس و روایت‌های مستند، می‌تواند به انتقال روشن‌تر این واقعیت‌ها کمک کند.

سلطانی با اشاره به اهمیت موضوع کودکان و زنان در فرهنگ عمومی جوامع آمریکای لاتین تأکید کرد: رسانه‌های ایرانی می‌توانند با تولید محتوای مستند و متناسب با حساسیت‌های اجتماعی مخاطبان، ابعاد انسانی جنگ و پیامدهای اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازتاب دهند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت روایت رسانه‌ای ایران باید بر شناخت واقعی از مخاطب و استفاده از شیوه‌های مؤثر ارتباطی استوار باشد تا پیام موردنظر بتواند در فضای عمومی این کشورها انعکاس پیدا کند.

دستاوردهای علمی و صنعتی ایران برای مخاطبان تبیین شود

سفیر سابق ایران در ونزوئلا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت معرفی توانمندی‌های علمی، صنعتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: تبیین دستاوردهای ایران باید متناسب با گروه‌های مختلف مخاطبان انجام شود؛ زیرا دانشجویان، نخبگان دانشگاهی و عموم مردم، هرکدام به ادبیات و شیوه ارتباطی متفاوتی نیاز دارند.

وی افزود: برای ارتباط با جامعه دانشگاهی و نسل جوان آمریکای لاتین، باید بر شواهد علمی، آمارهای قابل اتکا و نمونه‌های عینی از پیشرفت‌های کشورمان تکیه کرد. معرفی توانمندی‌های ایران در حوزه‌هایی همچون فناوری، صنعت، زیست‌فناوری و هوافضا می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی کمک کند.

سلطانی با اشاره به اهمیت اعتماد به توان داخلی و نیروی انسانی متخصص اظهار کرد: یکی از محورهای قابل توجه در معرفی ایران، نقش دانشمندان، مهندسان و نیروهای جوان کشور در توسعه فناوری و پیشبرد پروژه‌های علمی و صنعتی است. این موضوع به‌ویژه برای نسل جوان و دانشجویان آمریکای لاتین اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقایسه شرایط ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت: بررسی روند توسعه علمی و صنعتی کشور در طول دهه‌های گذشته، با در نظر گرفتن شرایط جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند به درک بهتر مسیر طی‌شده و ظرفیت‌های موجود کمک کند.

سفیر سابق ایران در ونزوئلا تأکید کرد: در معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران باید از ادبیات متناسب با مخاطب استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که برای مخاطبان دانشگاهی، شواهد و داده‌های علمی و برای عموم مردم، آثار ملموس پیشرفت‌ها در زندگی روزمره و توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.

دانشجویان و نخبگان، از گروه‌های هدف دیپلماسی رسانه‌ای ایران باشند

سلطانی با تأکید بر اهمیت شناسایی گروه‌های هدف در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای گفت: جامعه دانشگاهی، دانشجویان و اقشار تحصیل‌کرده می‌توانند از مخاطبان مهم برنامه‌های معرفی ایران در آمریکای لاتین باشند؛ البته ارتباط با این گروه‌ها باید بر پایه گفت‌وگوی علمی، ارائه اطلاعات دقیق و شناخت دغدغه‌های آنان شکل بگیرد.

وی افزود: تجربه فعالیت در ونزوئلا نشان می‌دهد که برای دستیابی به ارتباط مؤثر با مخاطبان، نمی‌توان از یک شیوه ثابت برای همه گروه‌های اجتماعی استفاده کرد. هر گروه به محتوایی متناسب با سطح دانش، نیازها و علایق خود نیاز دارد.

سفیر سابق ایران در ونزوئلا در پایان تأکید کرد: توسعه روابط فرهنگی و رسانه‌ای با آمریکای لاتین مستلزم شناخت دقیق جوامع این منطقه، معرفی واقع‌بینانه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری از تجربه‌های مشترک تاریخی و استفاده از روش‌های متنوع ارتباطی است؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت شناخت متقابل ملت‌ها و گسترش زمینه‌های همکاری میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین کمک کند.