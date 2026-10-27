به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده شامگاه سه شنبه در نشست با رؤسا و مدیران‌عامل تعاونی‌های صیادی استان که در سالن اجتماعات شهید سلیمانی اداره‌کل شیلات برگزار شد، مسائل و چالش‌های پیش روی تعاونی‌ها و راهکارهای حمایت از فعالیت‌های صیادی را بررسی کرد.

حسین‌زاده با قدردانی از تلاش مدیران تعاونی‌های صیادی در ارائه خدمات به جامعه صیادان، بر ضرورت افزایش تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و بخش تعاونی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اداره‌کل شیلات مازندران در حمایت از فعالان این حوزه، بر پیگیری مشکلات تعاونی‌ها و رفع موانع پیش روی تولید و صید با هدف تقویت فعالیت‌های صیادی و تحقق توسعه پایدار صنعت شیلات استان تأکید کرد.

در پایان این نشست، مدیرکل شیلات مازندران با اهدای لوح تقدیر از مدیران‌عامل تعاونی‌های پره، صیادان و ناظران پره به پاس تلاش‌های آنان در استمرار فعالیت‌های صیادی، پایداری تولید و رعایت ضوابط و استانداردهای صید تجلیل کرد.

۵۴ تعاونی صید پره با چهار هزار صیاد در مازندران فعالیت می‌کنند.