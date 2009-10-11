10 هزار تن ماهی استخوانی از دریای مازندران صید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن حبیب ن‍ژاد صبح یکشنبه در گردهمایی یک روزه مدیران تعاونی های صیادی پره و مسئولان شیلات استان در سالن اجتماعات اداره کل شیلات در بابلسر خواستار بهره برداری اصولی از ذخایر و مشارکت بهره برداران و صیادان در صیانت از ذخایر آبزیان، بازسازی ذخایر شد.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود با مشارکت جامعه صیادی در کنار تکثیر مصنوعی بچه ماهی و رهاسازی آن در رودخانه ها همچون سال گذشته زمینه لازم را برای تکثیر طبیعی فراهم کنیم تا صید پایدار برای صیادان فراهم شود.

حبیب نژاد نقش و حضور تشکلها و اتحادیه ها در تصمیم گیری های صیادی را مهم دانست و گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار صیاد مازندرانی در قالب 53 شرکت تعاونی ماهی گیری پره در استان وجود دارند.

به گفته وی، در سال گذشته میزان صید این صیادان در استان حدود هشت هزار تن انواع ماهی استخوانی بوده است که در میان ماهیان صید شده ماهی سفید با شش هزار و 773 تن بیشترین میزان صید را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: برنامه ریزی و فعالیتهای شیلات مازندران در زمینه های اصلاح و لایروبی رودخانه ها، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی ایجاد زیستگاه های طبیعی آبزیان و تکثیر و رهاسازی سالانه میلیونها قطعه بچه ماهیان به منظور بازسازی ذخایر در رونق صید ماهی بسیار موثر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش فعالیت صیادی در تامین بخشی از پروتئین سالم و مفید و مورد نیاز جامعه میزان پیش بینی صید ماهیان استخوانی در استان در برنامه صید سال جاری را 10 هزار و 800 تن برآورد کرد.

احمد قدیری مدیرعامل اتحادیه تعاونی پره ماهیگیری مازندران نیز با اشاره به همکاری خوب اتحادیه در بازسازی ذخایر آبزیان دریا گفت: این اتحادیه در سال گذشته توانست 20 میلیون قطعه بچه ماهی را تکثیر و رهاسازی کند و در سال جاری نیز رهاسازی 30 میلیون دیگر را در برنامه کاری خود دارد.

وی افزود: درسال گذشته اتحادیه توانست 500 میلیون تومان اداوات و آلات صیادی به تعاونی ها ارائه کند و در سال جاری نیز یک میلیارد تومان دیگر ازاین اداوات را به آنان خواهد داد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های پره استان در پایان آزادسازی حریم 60 متری ساحل دریا را خواستار و با اشاره به صید خاویار دریای خزر از مسئولان شیلاتی خواست تا نسبت به افزایش قیمیت خاویار و گوشت ماهیان خاویاری تحویلی از سوی تعاونی ها صیادی اقدام کند.