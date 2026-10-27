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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

۲۷ مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امور درمان در قزوین شناسایی شد

۲۷ مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امور درمان در قزوین شناسایی شد

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از شناسایی ۲۷ مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امور درمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد سیمیاری اظهار کرد: این مراکز در جریان بازدیدهای کارشناسان مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان در شش ماه نخست سال جاری شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، پنج مرکز پلمب و سه مرکز به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شدند و سایر پرونده‌ها نیز در مراجع قضایی در حال بررسی است.

مراکز زیبایی و دندان‌پزشکی در فهرست تخلفات

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تشریح موارد تخلف شناسایی‌شده بیان کرد: فعالیت مراکز زیبایی و دندان‌پزشکی بدون مجوز، مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور درمان در حوزه طب ایرانی و طب نوین و تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی از جمله موارد شناسایی‌شده بوده است.

سیمیاری با تأکید بر خطرات فعالیت مراکز غیرمجاز برای سلامت شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف پزشکی یا درمانی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا به‌صورت حضوری به واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گزارش دهند.

کد مطلب 6991989

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