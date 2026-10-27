به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، به همراه سرهنگ لطفی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان، با حضور در منزل شهید جعفر محمدقلیان، با مادر این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، مادران شهدا را برخوردار از جایگاهی ارزشمند و معنوی دانست و بر ضرورت ارتباط مستمر با این خانواده‌ها و تکریم مقام آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی مادران شهدا اظهار کرد: مادران شهدا به واسطه پیوند عمیق عاطفی و معنوی با فرزندان شهید خود، از جایگاهی ممتاز برخوردارند و تکریم و دلجویی از آنان، وظیفه‌ای ارزشمند و ماندگار است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر مقام والای شهدا افزود: شهدا در پیشگاه الهی از جایگاهی رفیع برخوردارند و امید به شفاعت آنان در روز قیامت، جلوه‌ای از عظمت مقام شهادت است.

گفتنی است، شهید جعفر محمدقلیان در سال ۱۳۶۵ به‌عنوان بسیجی و عضو گردان قاسم از لشکر عاشورا، پس از ۲۸ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، در عملیات کربلای ۵ و در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسید. پدر این شهید والامقام نیز در سال ۱۳۹۰ دار فانی را وداع گفته است.