  1. استانها
  2. اردبیل
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

مادران شهدا شایسته والاترین تکریم‌اند

مادران شهدا شایسته والاترین تکریم‌اند

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل در دیدار با مادر شهید جعفر محمدقلیان، بر ضرورت تکریم و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و مادران شهدا را اسوه‌های صبر و ایثار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، به همراه سرهنگ لطفی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان، با حضور در منزل شهید جعفر محمدقلیان، با مادر این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، مادران شهدا را برخوردار از جایگاهی ارزشمند و معنوی دانست و بر ضرورت ارتباط مستمر با این خانواده‌ها و تکریم مقام آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی مادران شهدا اظهار کرد: مادران شهدا به واسطه پیوند عمیق عاطفی و معنوی با فرزندان شهید خود، از جایگاهی ممتاز برخوردارند و تکریم و دلجویی از آنان، وظیفه‌ای ارزشمند و ماندگار است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر مقام والای شهدا افزود: شهدا در پیشگاه الهی از جایگاهی رفیع برخوردارند و امید به شفاعت آنان در روز قیامت، جلوه‌ای از عظمت مقام شهادت است.

گفتنی است، شهید جعفر محمدقلیان در سال ۱۳۶۵ به‌عنوان بسیجی و عضو گردان قاسم از لشکر عاشورا، پس از ۲۸ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، در عملیات کربلای ۵ و در سن ۱۹ سالگی به شهادت رسید. پدر این شهید والامقام نیز در سال ۱۳۹۰ دار فانی را وداع گفته است.

کد مطلب 6992007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها