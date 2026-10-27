به گزارش خبرنگار مهر، فواد حسینی شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار کرد: در جریان جنگ، ۱۲۷ مرکز آموزشی دولتی و غیردولتی دچار خسارت شدند که با بهره‌گیری از کمک‌های خیران و منابع داخلی، پیش از شروع مهرماه بازسازی شدند.

وی افزود: با وجود انجام عملیات بازسازی، تجهیزات مورد نیاز این مراکز هنوز تأمین نشده است و برای رفع این کمبودها باید منابع مالی لازم در سطح استان اختصاص یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنانش به موانع ساخت مدارس در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، حتی تأمین زمین دارای کاربری آموزشی نیز با دشواری‌هایی همراه است و این مسئله روند احداث مدرسه را با مشکل مواجه می‌کند.

حسینی با بیان اینکه شماری از خیران برای ساخت مدرسه اعلام آمادگی کرده‌اند، اما در تأمین زمین با مانع روبه‌رو هستند، پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد شود تا آموزش و پرورش برای تملک زمین مورد نیاز احداث مدارس در روستاها از پرداخت هزینه معاف شود.

وی همچنین از شناسایی ۲۵۸ مدرسه برای نصب سامانه‌های تولید برق خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری مدارس را تأمین کند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز در قالب طرح شهدای دانش‌آموز میناب پیش‌بینی شده‌اند که اجرای آن‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

حسینی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های آموزش و پرورش پرداخت و افزود: بازنگری قراردادها و شناسایی املاک مازاد از محورهای فعالیت در یک سال گذشته بوده و برنامه‌های تجاری‌سازی در شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی با اشاره به سهم سه‌درصدی شهرداری‌ها از محل عوارض مربوط به آموزش و پرورش گفت: سنندج و قروه در این زمینه عملکرد بهتری داشته‌اند و ۴۰ درصد از سهم مربوطه را پرداخت کرده‌اند، اما در سایر شهرستان‌ها اقدام مؤثری گزارش نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع توسعه فضاهای آموزشی، تأمین زمین مدارس روستایی و تکمیل نیازهای مراکز بازسازی‌شده تأکید کرد.