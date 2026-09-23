حسینی: ۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی مدارس کردستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، معلمان و شهدای راه امنیت اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در کردستان با حضور حدود ۳۴۰ هزار دانش‌آموز در تمامی مقاطع و دوره‌های تحصیلی آغاز شده است.

وی افزود: این تعداد دانش‌آموز شامل دانش‌آموزان استثنایی، مدارس روزانه عادی، مدارس غیردولتی و بزرگسالان است که در ۳ هزار مدرسه و حدود ۱۶ هزار کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.

افزایش فضای آموزشی در کردستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب پروژه مهر گفت: با وجود آسیب‌هایی که برخی مدارس استان و شهر سنندج در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی متحمل شدند، با تلاش جمعی مردم، خیران و مجموعه آموزش و پرورش، مدارس آسیب‌دیده بازسازی و اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی انجام شد.

حسینی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش، تحقق عدالت آموزشی است و در همین راستا سرانه فضای آموزشی استان از ۴.۸ به ۵.۳۲ مترمربع افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۶۰ هزار مترمربع به فضاهای آموزشی استان اضافه شد و تا آغاز مهرماه امسال نیز ۲۷ هزار مترمربع فضای آموزشی و ورزشی جدید به این ظرفیت افزوده شده است.

هیچ کلاس درسی بدون معلم نیست

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه در دو سال اخیر هیچ کلاس درسی بدون معلم در استان وجود نداشته است، گفت: در مهر ۱۴۰۴ و مهر ۱۴۰۵ با وجود کمبود حدود ۴۰ معلم، با تدبیر و ساماندهی نیروها، تمام کلاس‌های درس دارای معلم شدند.

حسینی این اقدام را حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه آموزش و پرورش استان دانست و افزود: تأمین نیروی انسانی و ساماندهی معلمان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی بوده است.

وی یکی دیگر از محورهای برنامه‌های آموزش و پرورش را ارتقای کیفیت آموزشی عنوان کرد و گفت: برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان، استفاده از فناوری‌های نوین و ورود هوش مصنوعی به فرآیند آموزش از جمله برنامه‌های این حوزه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: دانش‌آموزان و معلمان کردستان در حوزه هوش مصنوعی و طرح ایران دیجیتال موفق به کسب جایگاه نخست کشور شدند و این موضوع مورد تقدیر رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت.

هویت؛ محور دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش

حسینی با اشاره به محور هویت در برنامه‌های آموزش و پرورش گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، توجه به هویت دانش‌آموزان و تقویت علاقه و تعلق آنان به کشور و زادگاهشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: مجموعه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی و استفاده از فناوری‌های نوین در نظر گرفته است که اجرای آنها از ابتدای سال تحصیلی دنبال خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان با قدردانی از دستگاه‌ها، نهادها، خیران، معلمان و تمامی مجموعه‌هایی که در آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی همکاری کردند، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، مشکلات حوزه تعلیم و تربیت استان یکی پس از دیگری برطرف شود.