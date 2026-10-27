بازداشت «پزشک قلابی» در بوشهر

‌به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه اسفندیاری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و برخورد قاطع با واحدهای غیرمجاز مداخله‌گر در حوزه خدمات زیبایی و امور پزشکی، این واحد طی گشت مشترک و با هماهنگی و دستور مقام قضایی و با همکاری مؤثر نیروی انتظامی (پلیس اماکن) شناسایی و پلمب شد.

اسفندیاری با اشاره به اینکه در این منزل مسکونی مبله، اقداماتی نظیر تزریق ژل، بوتاکس و سایر خدمات زیبایی توسط فردی سودجو و فاقد صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌گرفت، عنوان کرد: فرد متخلف در محل دستگیر و پرونده وی جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

‌مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن هشدار به مردم شریف استان افزود: ارائه هرگونه خدمات پزشکی و زیبایی صرفاً باید در مطب‌ها و مراکز مجاز، دارای پروانه بهره‌برداری و زیر نظر پزشک انجام شود.

وی گفت: شهروندان محترم باید از مراجعه به منازل، واحدهای مسکونی و مراکز فاقد مجوز خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه درمان و زیبایی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ (۰۲۱۱۹۰) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند.