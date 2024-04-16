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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴

معاون علوم پزشکی اردبیل خبر داد؛

پلمب یک محل غیرمجاز زیبایی و لیزر در اردبیل

پلمب یک محل غیرمجاز زیبایی و لیزر در اردبیل

اردبیل _ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: یک محل غیرمجاز زیبایی و لیزر در اردبیل شناسایی و با دستور قضایی پلمب شد.

رامین نسیمی دوست در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه یک محل غیرمجاز زیبایی و لیزر در اردبیل به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی افزود: هم استانی‌ها و شهروندان اردبیلی می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها گزارش کنند.

کد مطلب 6079373

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