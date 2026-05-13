۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۴

۵ مرکز غیرمجاز پزشکی و زیبایی در اندیمشک پلمب شدند

اندیمشک - دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک از شناسایی و پلمب پنج مرکز غیرمجاز فعال در حوزه خدمات پزشکی و زیبایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این مراکز به صورت غیرقانونی در زمینه دندانپزشکی، دندانسازی، تزریق ژل و بوتاکس فعالیت می‌کردند که پس از شناسایی، با دستور دادستانی پلمب شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و خدمات پزشکی افزود: سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت مردم را به خطر بیندازد، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

دادستان اندیمشک همچنین از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی، پزشکی و زیبایی، نسبت به بررسی مجوز قانونی و صلاحیت تخصصی مراکز مربوطه اطمینان حاصل کنند.

سپهوند بیان کرد: نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و زیبایی با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

کد مطلب 6828399

