مرکز غیرمجاز زیبایی در قصردشت شیراز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان از شناسایی و تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در محدوده قصردشت شیراز خبر داد؛ مرکزی که بدون حضور پزشک و مجوزهای قانونی، اقدام به ارائه خدمات زیبایی و اعمال تهاجمی پوست می‌کرد.

وی با اشاره به تداوم نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و زیبایی در شیراز اظهار کرد: این مرکز در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های میدانی کارشناسان اداره نظارت بر درمان شناسایی شد.

نیاکان افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فعالیت این مرکز خارج از ضوابط قانونی بوده و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و ارائه خدمات تخصصی زیبایی دخالت داشته‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پس از شناسایی تخلفات، کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه با همکاری کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی و پس از اخذ دستور قضائی در محل حاضر شدند و ضمن توقف فعالیت و تعطیلی مرکز، تجهیزات موجود را بررسی و ضبط کردند.

نیاکان با تأکید بر ضرورت حضور پزشک و فعالیت در مراکز دارای مجوز قانونی گفت: انجام اقدامات پزشکی و اعمال تهاجمی، به‌ویژه در حوزه پوست و زیبایی، نیازمند رعایت ضوابط قانونی است و افراد فاقد صلاحیت اجازه دخالت در امور پزشکی را ندارند.

وی هشدار داد: سلامت مردم محل آزمون و خطا یا کسب درآمد افراد فاقد صلاحیت نیست و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه فعالیت مراکز غیرمجاز می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را به خطر بیندازد، افزود: انجام اقدامات تهاجمی زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت ممکن است عوارض جدی و جبران‌ناپذیری برای افراد ایجاد کند.

نیاکان از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات زیبایی، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این مرکز پس از مستندسازی تخلفات برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و زیبایی و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز درمانی یا دندان‌پزشکی فاقد مجوز، موارد را از طریق ⁠سامانه‌های ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطلاع‌رسانی کنند.