ایستگاه تقلیل فشار گاز اصفهان بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محسنی اظهار کرد: این ایستگاه در جریان حملات آمریکایی-صهیونیستی دو بار مورد هدف قرار گرفت و از چرخه فعالیت خارج شد، اما متخصصان شرکت گاز استان توانستند آن را بازسازی و به خدمت‌رسانی بازگردانند.

وی افزود: در حال حاضر نیمی از ظرفیت پیشین ایستگاه وارد مدار شده و تلاش‌ها برای تکمیل اقدامات فنی و افزایش ظرفیت بهره‌برداری ادامه دارد. با تدابیر مهندسی انجام‌شده، از قطع گاز حدود ۱۳۰ هزار مشترک جلوگیری شد و پایداری شبکه در محدوده تحت پوشش حفظ گردید.

محسنی با تأکید بر نقش نیروهای متخصص داخلی گفت: بازگشت این تأسیسات به مدار، حاصل تلاش مهندسان و نیروهای فنی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شرکت گاز است.

وی ادامه داد: آسیب‌های واردشده به این ایستگاه بخشی از خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های شرکت گاز استان در جریان حملات بود. در این حوادث شش اداره گاز در استان شامل سه اداره در کلان‌شهر اصفهان و سه اداره در شهرستان‌های فلاورجان، خوانسار و نجف‌آباد هدف قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: در ماه‌های اخیر برنامه تعمیرات و نگهداشت پیشگیرانه ۳۲۴ ایستگاه تقلیل فشار نیز با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آماده‌سازی شبکه برای روزهای اوج مصرف اجرا شده است.

وی گفت: با راه‌اندازی بخشی از ظرفیت ایستگاه آسیب‌دیده، امکان خدمت‌رسانی به مشترکان فراهم شده و تکمیل بازسازی و بازگرداندن ظرفیت باقی‌مانده از اقدامات پیش‌رو برای تقویت پایداری شبکه گازرسانی استان است.