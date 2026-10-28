به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش رسانه‌ای «باید برخاست» ظهر چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تالار مرکزی رشت برگزار شد و طی آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف رسانه‌ای تجلیل به عمل آمد.

در این پویش، کوثر اشرافی، خبرنگار خبرگزاری مهر، با اثر «روایت مادرانه ناهید خانم از دفاع مقدس؛ میدان را خالی نمی‌کنیم» رتبه نخست بخش اصلی را کسب کرد.

همچنین هما اکبری، دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر، با اثر «دیارمیرزا میعادگاه تجدید عهد با رهبر شهید؛ مردم همچنان میدان‌دار هستند» در بخش خبر به رتبه سوم دست یافت.

برگزیدگان بخش اصلی پویش

در بخش اصلی پویش رسانه‌ای «باید برخاست»، کوثر اشرافی از خبرگزاری مهر با اثر «روایت مادرانه ناهید خانم از دفاع مقدس؛ میدان را خالی نمی‌کنیم» رتبه نخست را کسب کرد.

معصومه عطری از پایگاه بسیج با اثر «روایت شهر باران‌های نقره‌ای که خود، عزادار است» رتبه دوم و زهرا رستگار از خبرگزاری تسنیم با اثر «دست محبت آقای شهید هنوز بر سر ماست» رتبه سوم را به دست آوردند.

برگزیدگان بخش خبر

در بخش خبر، نوشین کریمی از خبرگزاری شبستان با اثر «روایت یکصد و پنجاه شب خدمت‌رسانی در موکب شهید جمشیدی در رشت» رتبه نخست را کسب کرد.

پیمان ناصری‌زارع از خبرگزاری فارس با اثر «مردم روستای سیج آستارا با آتش زدن پرچم اسرائیل از رژیم صهیونیستی اعلام انزجار کردند» در جایگاه دوم قرار گرفت و هما اکبری از خبرگزاری مهر با اثر «دیارمیرزا میعادگاه تجدید عهد با رهبر شهید؛ مردم همچنان میدان‌دار هستند» رتبه سوم این بخش را به خود اختصاص داد.

برگزیدگان بخش تیتر

در بخش تیتر، بهرام قربان‌پور از پایگاه دیده‌بان گیلان با اثر «بدرقه ماه زیر سایه خورشید» رتبه نخست را کسب کرد.

فاطمه لطیفی از پایگاه ره‌نگاران با اثر «وداعی که در قاب اشک ماندگار شد» رتبه دوم و فهیمه فتحی از پایگاه توسکا نیوز با اثر «باید برخاست/ طنینِ خطبه‌ی رزم در سوگِ سروستان» رتبه سوم را به دست آوردند.

برگزیدگان بخش مقاله، یادداشت و سرمقاله

در بخش مقاله، یادداشت و سرمقاله، رتبه نخست برگزیده‌ای نداشت. حسین سلطان‌محمدی از خبرگزاری فارس با اثر «تمدن‌اسلامی و اخلاقِ انتخاب» رتبه دوم و روح‌الله خان‌زاده از پایگاه ماجرای روز با اثر «بهارستان در سایه جنگ: آیا مجلس در شرایط بحرانی، تعطیل است؟» رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش مصاحبه نیز اثری به‌عنوان برگزیده معرفی نشد.

برگزیدگان بخش عکس

در بخش عکس، رتبه نخست به برگزیده‌ای اختصاص نیافت. مهتاب باقرزاده از پایگاه دیار میرزا با مجموعه گزارش تصویری شامل «قرار شبانه رشتی‌ها در شب میلاد امام مهربانی‌ها، نماز ظهر عاشورا در رشت و تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در رشت» رتبه دوم را کسب کرد.

سید مرتضی رضویان از پایگاه رخداد گیلان نیوز نیز با اثر «مراسم تشییع رهبر» در جایگاه سوم قرار گرفت.

برگزیدگان بخش اینفوگرافیک، موشن‌گرافی و گزارش ویدئویی

در بخش اینفوگرافیک، موشن‌گرافی و گزارش ویدئویی، رتبه نخست و سوم برگزیده‌ای نداشت.

سعید اصغرنژاد از پایگاه بسیج با اثر «باید برخاست؛ شعاری محوری که سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی شد» رتبه دوم این بخش را به دست آورد.

پویش رسانه‌ای «باید برخاست» با معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش‌های مختلف، فرصتی برای معرفی آثار رسانه‌ای شرکت‌کننده در این رویداد فراهم کرد.