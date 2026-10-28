به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه (۷ آبان) تا روز شنبه (۹ آبان) در مناطقی از کشور تشدید می‌شود و رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، فردا پنجشنبه استان‌های اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

همچنین روز جمعه (۸ آبان) شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، اردبیل، شرق هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود. روز شنبه هفته آینده نیز بارش‌ها در استان‌های لرستان، ایلام و شمال خوزستان ادامه می‌یابد.

خطر سیلاب و اختلال در حمل‌ونقل

از جمله آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه اشاره کرد.

همچنین وزش باد شدید موقت می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند. پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی نیز ضروری است.

بر اساس این توصیه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و امدادی، نیروهای راهداری و شهرداری‌ها باید برای مقابله با پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه بارشی آمادگی لازم را داشته باشند.

بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و پاک‌سازی کانال‌ها و آبروهای شهری نیز از اقدامات ضروری برای کاهش خطر آب‌گرفتگی به شمار می‌رود.

همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، خودداری از تردد در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و پرهیز از پارک خودرو در این مناطق ضروری است.

با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز مورد تأکید قرار دارد.