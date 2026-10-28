به گزارش خبرنگار مهر، کمیته خادمین شهدا ورامین از میزبانی این شهرستان از پیکر مطهر سه شهید گمنام هم‌زمان با دهه دوم فاطمیه خبر داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این کمیته، پیکر این شهدا از ۱۲ تا ۲۰ آبان‌ماه در دشت ورامین حضور خواهد داشت و مردم شهیدپرور منطقه در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) فرصت می‌یابند با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

این حضور با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگانی انجام می‌شود که برای دفاع از میهن اسلامی و ارزش‌های آن جان خود را فدا کردند.

کمیته خادمین شهدا ورامین، حضور شهدای گمنام در میان مردم را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان دانست؛ شهدایی که نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما یاد و راهشان در حافظه تاریخی ملت ایران زنده مانده است.

بر اساس اعلام این کمیته، علاقه‌مندان برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر درباره میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام در دهه دوم فاطمیه می‌توانند با شماره ۰۹۱۹۲۲۴۲۵۲۷ تماس بگیرند.