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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

حمله هوایی سعودی به الجوف؛ دهها نفر شهید و زخمی شدند

حمله هوایی سعودی به الجوف؛ دهها نفر شهید و زخمی شدند

منابع خبری از حمله هوایی سعودی به یک بازار و پمپ بنزین در استان الجوف یمن و شهادت و زخمی شدن شماری براثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی مرتکب کشتار جدیدی در بازار الحزم و پمپ بنزین در الجوف یمن شدند.

جنگنده های سعودی در چند نوبت بازار الحزم در این استان را بمباران کردند و همچنین حمله هوایی به یک پمپ بنزین انجام دادند.

منابع یمنی اعلام کردند که بر اثر این حملات شماری از یمنی ها از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده اند.

در حمله به پمپ بنزین التیسیر در حزم چهار نفر به شهادت رسیدند.

منابع یمنی در جدیدترین آمار اعلام کردند که آمار شهدا حمله به بازاری در الجوف به ۱۴ شهید و زخمی ها به ۱۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 6992831

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