  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ بار به یمن حمله کرد

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ بار به یمن حمله کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۱ بار به یمن حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیماهای ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۸۱ حمله هوایی و موشکی علیه پایتخت، صنعا، و چندین استان دیگر انجام داده‌اند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات هوایی دشمن سعودی، اماکن غیرنظامی را در پایتخت، صنعا، و استان‌های تعز، لحج، صعده، حجه و إب هدف قرار داد. حملات هوایی دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند؛ حملات موشکی نیز از منطقه «جیزان» صورت گرفت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از یمنی ها شد.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: مجموع حملات ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان، از زمان آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۳۳۷۹ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

کد مطلب 6992006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها