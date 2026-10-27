یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ بار به یمن حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیماهای ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۸۱ حمله هوایی و موشکی علیه پایتخت، صنعا، و چندین استان دیگر انجام داده‌اند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات هوایی دشمن سعودی، اماکن غیرنظامی را در پایتخت، صنعا، و استان‌های تعز، لحج، صعده، حجه و إب هدف قرار داد. حملات هوایی دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شد که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند؛ حملات موشکی نیز از منطقه «جیزان» صورت گرفت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از یمنی ها شد.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: مجموع حملات ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان، از زمان آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۳۳۷۹ حمله هوایی و موشکی رسیده است.