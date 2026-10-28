پیام بازدارندگی «عملیات خاص» یمنی ها علیه دشمن سعودی 

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه یمنی المسیره در گزارشی نوشت که هدف قرار گرفتن دو فروند هواپیمای ترابری نظامی سعودی با موشک‌های بالستیک دقیق، که یکی در فرودگاه نجران و دیگری در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط رخ داد، نقطه عطفی مهم در مبارزه با دشمن سعودی به شمار می‌رود.

به نوشته این گزارش؛ این حملات سطحی بی‌سابقه از هماهنگی میان اطلاعات نظامی و توان بازدارندگی موشکی را آشکار می‌کند و بار دیگر شکنندگی سامانه‌های دفاعی پیشرفته حکومت سعودی در برابر حملات هدفمند یمن و نفوذ مستمر این کشور به عمق امنیتی دشمن را نشان می‌دهد.

المسیره این عملیات‌ ویژه را آغازگر مرحله‌ای راهبردی و پیشرفته برای یمن می داند که در آن، نیروهای مسلح یمن بر «انهدام دقیق و هدفمند» تجهیزات نظامی و لجستیک جنگی دشمن تمرکز می‌کنند و بخش‌های حیاتی قدرت هوایی نظامی و غیرنظامی سعودی را هدف قرار می‌دهند.

المسیره می افزاید که بلوغ کم‌نظیر توان اطلاعاتی و نظامی یمن، دشمن سعودی را با وضعیتی دشوار و فرسایشی روبه‌رو کرده و هزینه‌های مالی سنگین، فشار روانی مستمر و ناتوانی فزاینده سامانه‌های پدافند هوایی به آن تحمیل می کند. این عملیات تحولی راهبردی با اهمیت بسیار زیاد است که از دو جنبه قابل بررسی است: نخست، توانمندی‌های یمن و دوم، پیامدهای این تحول برای طرف سعودی.

توانمندی‌های یمن

این حمله مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و فوری است. علاوه بر اینکه توان موشکی و اطلاعاتی کشور نیز باید از قابلیت‌های پیشرفته، مستمر و کارآمدی برای رصد و پایش و انجام حمله برخوردار باشد.

اصابت موشک‌های بالستیک به اهداف نقطه‌ای متحرک یا تقریباً ثابت، مانند هواپیماهای ترابری نظامی که ارزش نظامی بالایی دارند، نشان‌دهنده دقت اصابت و توانایی عبور از سامانه‌های پدافند هوایی و فریب دادن آن‌هاست. این سامانه‌ها در مناطق مختلف عربستان مستقر هستند و برای حفاظت از پایگاه‌های حساس، مجموعه‌ای از سامانه‌های دفاع هوایی آمریکایی، بریتانیایی، یونانی، ترکیه‌ای، پاکستانی و دیگر سامانه‌ها را شامل می‌شوند.

این عملیات نشان می‌دهد که صنعا از فهرستی گسترده و انعطاف‌پذیر از اهداف برخوردار است و می‌تواند به‌طور مستمر ابتکار عمل را در دست بگیرد و ضرباتی دردناک به دشمن وارد کند.

پیام بازدارندگی حملات به هواپیماهای ترابری نظامی

اهمیت این حمله تنها به ابعاد فنی، اقتصادی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حامل پیامی راهبردی در حوزه بازدارندگی نیز هست. این حملات در شرایطی انجام می‌شوند که انتقال تسلیحات و جابه‌جایی نیروهای جنگجو و مزدور به فرودگاه‌ها و مناطق واقع در استان‌های یمنیِ تحت اشغال، از طریق فرودگاه‌های عدن، الریان در مکلا و دیگر فرودگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

همچنین، حمله به ناوگان ترابری و پشتیبانی لجستیکی، خطوط تدارکاتی دشمن را محدود و مختل می‌کند و به این مسیرهای حیاتی ضربه می‌زند.

پیامدهای حملات برای عربستان سعودی

از سوی دیگر، از دست دادن دو فروند هواپیمای نظامی لجستیکی بسیار گران‌قیمت برای دشمن سعودی، مسئله‌ای حساس و بسیار دردناک است. هواپیماهای ترابری نظامی ستون فقرات پشتیبانی، جابه‌جایی سریع لجستیکی و انتقال نیروها و تجهیزات به شمار می‌روند.

همچنین پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌های سعودی، مانند پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط و فرودگاه نجران، از نقاط نظامی بسیار حساسی هستند که معمولاً به پیشرفته‌ترین شبکه‌های پدافند هوایی و سامانه‌های هشدار زودهنگام، از جمله سامانه‌های پاتریوت، مجهز شده‌اند. عبور موفق موشک‌های بالستیک از این چترهای دفاعی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این سامانه‌ها در مقابله با موشک‌های بالستیک هدایت‌شونده دقیق ایجاد می‌کند.

ورود به مرحله‌ای پیشرفته از عملیات نظامی

انجام چنین عملیات‌های ویژه‌ای نشان‌دهنده ورود به مرحله‌ای پیشرفته‌تر هستند که در آن، دقت فناوری نظامی و توان اطلاعاتی یمن در هدف قرار دادن مواضع دشمن، برتری بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه فشار مادی و روانی قابل‌توجهی بر حکومت سعودی وارد کند.