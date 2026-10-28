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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

ثبت نام اولین متقاضی برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک

ثبت نام اولین متقاضی برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک

روز نخست ثبت‌ نام کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک در حالی به پایان رسید که جلیل کوهپایه زاده برای ریاست نام نویسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از متقاضیان حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، از امروز (چهارشنبه ٦ آبان) آغاز شد.

روز نخست نام نویسی ‌در حالی به پایان رسید که جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌ های جانبازان و توان‌یابان، برای تصدی پست ریاست و همچنین عضویت در هیئت اجرایی نام نویسی کرد.

همچنین علی کشفیا عضو فعلی هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، برای تصدی دو پست بازرس و عضویت دوباره در هیئت اجرایی نام نویسی کرد.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ١٧ آذرماه برگزار خواهد شد. فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان تا ١٦ آبان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6992872

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