ثبت نام اولین متقاضی برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از متقاضیان حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، از امروز (چهارشنبه ٦ آبان) آغاز شد.



روز نخست نام نویسی ‌در حالی به پایان رسید که جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌ های جانبازان و توان‌یابان، برای تصدی پست ریاست و همچنین عضویت در هیئت اجرایی نام نویسی کرد.



همچنین علی کشفیا عضو فعلی هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، برای تصدی دو پست بازرس و عضویت دوباره در هیئت اجرایی نام نویسی کرد.



مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ١٧ آذرماه برگزار خواهد شد. فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان تا ١٦ آبان ادامه خواهد داشت.