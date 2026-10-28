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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

در دیدار الزیدی با الجولانی چه گذشت؟

در دیدار الزیدی با الجولانی چه گذشت؟

نخست وزیر عراق و الجولانی، امروز نشستی در دمشق برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق و الجولانی، امروز چهارشنبه نشستی در دمشق برگزار کردند.

الزیدی در دمشق گفت که ملت عراق و سوریه یک ملت در دو کشور هستند.

او به تلاش برای توسعه شراکت و همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی و تقویت همکاری امنیتی و یکپارچه سازی مواضع در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای تحقق صلح و ثبات اشاره کرد.

الجولانی نیز ضمن تقدیر بسیار از سفر الزیدی به سوریه، بر عمق روابط دوجانبه و اهتمام سوریه به تحقق بالاترین سطوح همکاری میان دو کشور تأکید کرد.

در این دیدار شماری از مسائل از جمله صادرات نفت عراق از طریق خط لوله بانیاس با ظرفیت صادراتی حدود دو میلیون بشکه در روز و افزایش حجم تبادل تجاری بررسی شد.

دو طرف درباره همکاری مشترک برای توسعه بخش کشاورزی برای تحقق انسجام در حوزه غذایی و اقتصادی رایزنی کردند.

کد مطلب 6992905

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