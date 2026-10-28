به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، شمار کشته‌ ها در حادثه برخورد دو قطار سریع‌السیر در تولیدو اسپانیا به ۶۴ افزایش یافت.

بر اساس اعلام این رسانه، این در حالیست که تعداد زخمی های این حادثه نیز ۵۸ تن رسانه ای شده است.

این دومین حادثه مرگبار ریلی در اسپانیا طی سال جاری است و نیروهای امدادی در حال جست‌ و جو برای یافتن جسدهای دیگر قربانیان هستند.

شرکت مدیریت زیرساخت‌های ریلی اسپانیا اعلام کرد حرکت قطارها در خط مادرید ـ آندلس پس از برخورد 2 قطار متوقف شده است.

به گفته سخنگوی دولت منطقه کاستیا-لامانچا، قطاری متعلق به شرکت رنفه و قطاری از شرکت ایریو اندکی پس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن، دو واگن قطار ایریو از ریل خارج شد.