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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک در راه ها

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک در راه ها

چالوس- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب به‌منظور مدیریت بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به دلیل حجم ترافیک، برای تردد خودروها بسته شده و تردد در این مسیرها به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد و رانندگان باید با توجه به حجم خودروها، زمان بیشتری را برای عبور از این مسیر در نظر بگیرند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز محدوده‌های سرایی، چلاو تا بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است؛ این در حالی است که تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر در شرایط عادی و روان جریان دارد.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی محورهای استان گفت: در ارتفاعات محورهای کندوان و کیاسر مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان باید هنگام عبور از این مناطق، با رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6993058

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