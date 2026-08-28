جاده چالوس یکطرفه است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم خودروها در مسیر شمال به جنوب، محور کندوان و آزادراه تهران-شمال در این مسیر برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این محورها به صورت یکطرفه انجام میشود.
وی افزود: هماکنون در محور کندوان، محدوده پل زنگوله تا سیاوشه، حجم تردد خودروها نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به توصیههای عوامل راهداری و پلیس در مسیر حرکت کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در سایر محورهای اصلی استان از جمله هراز، سوادکوه و کیاسر، تردد خودروها در حال حاضر عادی و روان است و مشکل خاصی در جریان عبور و مرور گزارش نشده است.
صادقی درباره آخرین وضعیت جوی راههای استان نیز گفت: بارش پراکنده باران در برخی محورهای مواصلاتی مازندران گزارش شده و رانندگان هنگام تردد در مسیرهای بارانی باید احتیاط بیشتری داشته باشند.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان مطلع شوند و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقفهای غیرضروری در حاشیه جادهها خودداری کنند.
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