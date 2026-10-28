حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار هواشناسی صادرشده در استان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از ظهر پنجشنبه ۷ آبان تا صبح شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، نیمه غربی و ارتفاعات مرکزی مازندران تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی افزود: مناطق عباس‌آباد، کلاردشت، کجور، نوشهر، سوادکوه شمالی، سوادکوه، بلده، آلاشت، تنکابن، چالوس، دلیر، رامسر و رینه از جمله مناطق تحت تأثیر این سامانه خواهند بود و احتمال بارندگی، رعدوبرق، وزش باد، وقوع صاعقه و کاهش دید در این مناطق وجود دارد.

محمدی با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی تصریح کرد: افزایش سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از جمله خطراتی است که باید مورد توجه شهروندان، مسافران و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از شهروندان و گردشگران خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند و رانندگان نیز هنگام عبور از محورهای کوهستانی، به‌ویژه در شرایط بارندگی و کاهش دید، احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی تأکید کرد و گفت: کوهنوردان، طبیعت‌گردان و فعالان گردشگری تا پایان فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های پرخطر در ارتفاعات و مناطق مستعد صاعقه خودداری کنند.

محمدی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: رصد مستمر مناطق تحت تأثیر، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفظ آمادگی برای پاسخ‌گویی سریع به حوادث احتمالی باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

تأمین پایدار انرژی؛ محور مانور پدافندی در ساری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از حضور در مانور ترکیبی «تأمین انرژی پایدار با رویکرد پدافندی و هماهنگی بین‌دستگاهی» در ساری خبر داد؛ مانوری که با محوریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان برگزار شد.

محمدی در تشریح اهداف این مانور اظهار کرد: ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، تقویت تعامل میان‌بخشی و ارزیابی توان عملیاتی در مواجهه با شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی، از اهداف اصلی برگزاری این برنامه بود.

وی با بیان اینکه تأمین پایدار انرژی از ارکان مهم استمرار خدمات عمومی و فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با اختلالات احتمالی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: اجرای چنین مانورهایی زمینه ارزیابی آمادگی نیروهای عملیاتی، بررسی نحوه همکاری دستگاه‌های مرتبط و شناسایی نقاط قوت و ضعف در فرایند پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.

محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان گفت: هماهنگی بین‌دستگاهی، پیشگیری از اختلال در خدمات حیاتی و تقویت توان پاسخ‌گویی در شرایط بحرانی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.