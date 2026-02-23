هشدار زرد هواشناسی در شرق مازندران صادر شد؛ احتمال آبگرفتگی معابر

حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مازندران، هشدار سطح زرد شماره ۳۸ با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان صادر شده است.
وی افزود: این سامانه از اواخر وقت سهشنبه وارد استان شده و تا صبح پنجشنبه تداوم خواهد داشت که پیامد آن بارندگی در مناطق ساحلی و جلگهای و بارش باران همراه با مهآلودگی در ارتفاعات است. همچنین وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال وقوع رعدوبرق نیز پیشبینی میشود.
محمدی با بیان اینکه نیمه شرقی استان بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرد، تصریح کرد: شهرستانهای گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، جویبار، سوادکوه شمالی، قائمشهر، کیاسر و مناطق همجوار از جمله مناطق در معرض اثر این سامانه هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره مخاطرات احتمالی گفت: آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانهها، لغزندگی جادهها، کاهش دید بهویژه در محورهای کوهستانی، خسارت به سازههای موقت و کممقاوم و احتمال وقوع صاعقه از جمله پیامدهای پیشبینیشده این سامانه است.
وی از شهروندان و مسافران خواست ضمن خودداری از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی در ارتفاعات پرهیز کرده و نسبت به استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
محمدی تأکید کرد: دستگاههای امدادی و خدماترسان نیز در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز حادثه، خدمات لازم را ارائه دهند.
