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۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۴

برپایی پنج شب سوگواری فاطمی در چناران

برپایی پنج شب سوگواری فاطمی در چناران

چناران- رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران از برگزاری پنج شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان شهر، اجتماعات مردمی، مساجد و روستاهای دارای روحانی شهرستان چناران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمداسحاق پاروکار شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه چناران ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه اظهار کرد: در ایام فاطمیه، مراسم سوگواری به مدت پنج شب در میدان شهر برگزار می شود و همزمان، اجتماعات مردمی و برنامه‌های عزاداری در مساجد و روستاهای دارای روحانی نیز در حال برگزاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به مشارکت مردم در برپایی آیین‌های فاطمی عنوان کرد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اجرای برنامه‌های مختلف در راستای تکریم مقام والای حضرت زهرا (س) از جمله جلوه‌های حضور و همراهی مردم در بزرگداشت این مناسبت مذهبی بوده است.

وی بر اهمیت زنده نگهداشتن فرهنگ فاطمی و تبیین سیره و جایگاه حضرت زهرا (س) تأکید کرد و افزود: این آیین با تداوم مجالس سوگواری و مشارکت مردمی، فرصتی برای گسترش معارف دینی و تقویت پیوند جامعه با ارزشهای اهل‌ بیت (ع) فراهم می‌کند.

کد مطلب 6990996

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