پولیتیکو: در واشنگتن نوعی خستگی از نتانیاهو شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت پولیتیکو به نقل از یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد که پیروزی مخالفان در انتخابات رژیم صهیونیستی می‌توانست فرصتی باشد تا با اداره اسرائیل به شیوه‌ای کمتر تحریک‌آمیز، جلوی این روند زیان‌بار گرفته شود.

این مقام سابق با اشاره به فضای حاکم بر واشنگتن پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: اینجا از نتانیاهو خستگی وجود دارد.

به نوشته پولیتیکو، بن‌بست انتخاباتی در اراضی اشغالی امیدها در واشنگتن برای بازتنظیم سریع روابط آمریکا و اسرائیل را از بین برده است؛ روابطی که در دوران طولانی نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو در میان هر دو حزب اصلی آمریکا دچار تنش شده است.

با وجود حمایت آشکار ترامپ از نتانیاهو، بخش‌هایی از دولت آمریکا و هر دو حزب در کنگره امیدوار بودند مخالفان در انتخابات پیروز شوند و روند وخامت روابط را که آن را به سیاست‌های نتانیاهو نسبت می‌دهند، تغییر دهند.

منتقدان نتانیاهو در واشنگتن از طیف‌های سیاسی مختلفی هستند؛ از دموکرات‌های میانه‌رو و ترقی‌خواه گرفته تا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و بخشی از پایگاه حامیان جنبش «ماگا» که با مشارکت آمریکا در جنگ‌های خارجی مخالف‌ هستند.

کریس مورفی، سناتور دموکرات، نتانیاهو را یکی از موانع اصلی خروج آمریکا از جنگ علیه ایران دانسته و گفته است که انتخاب مجدد او می‌تواند به ادامه فشار درباره ایران منجر شود.

بر اساس شمارش اولیه آرا، نه حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدانش و نه ائتلاف گادی آیزنکوت، رهبر مخالفان، نتوانسته‌اند اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ نفره را به دست آورند. این وضعیت می‌تواند مذاکرات برای تشکیل کابینه ائتلافی را هفته‌ها یا ماه‌ها طولانی کند و در صورت شکست گروه‌ها، انتخابات دیگری برگزار شود.