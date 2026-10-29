به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه گزارش دادند که پیش‌بینی‌ها از احتمال مأموریت یافتن گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار برای تشکیل کابینه جدید حکایت دارد؛ تصمیمی که انتظار می‌رود پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات در روزهای آینده اتخاذ شود.

شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که برآوردهای داخلی حاکی از آن است که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی قصد دارد در دور نخست رایزنی‌ها مأموریت تشکیل کابینه را به نامزدی واگذار کند که بیشترین تایید را از سوی نمایندگان دریافت کرده باشد.

این شبکه افزود که رئیس رژیم صهیونیستی اختیارات گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری دارد، اما تعداد تاییدیه‌های نمایندگان نقش مهمی در انتخاب فرد مأمور تشکیل کابینه ایفا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند شانس آیزنکوت را افزایش دهد.

در صورت واگذاری این مأموریت به آیزنکوت، او می‌تواند بر روند فعالیت کنست و کمیته سامان‌دهی آن تسلط بیشتری پیدا کند و اقدامات عملی برای تشکیل کابینه را پیش ببرد.

اسحاق هرتزوگ روز چهارشنبه خواستار انجام همه تلاش‌های ممکن برای جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی شد و تأکید کرد که طرف‌های سیاسی باید در رایزنی‌های پیش‌ رو با ذهنی باز حاضر شوند.

بر اساس نتایج شمارش آرا، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل نیز اعلام کرد که دو فهرست عربی در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند؛ این آمار پس از شمارش همه آرا به‌جز آرای موجود در پاکت‌های دوتایی اعلام شده است.

کنست ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل کابینه به دست‌کم ۶۱ کرسی برای دستیابی به اکثریت پارلمانی نیازمند است. از آنجا که هیچ‌یک از دو ائتلاف به این حد نصاب نرسیده‌اند، موضع احزاب عربی و جریان‌های کوچک‌تر می‌تواند در مذاکرات تشکیل کابینه تعیین‌کننده باشد.

این انتخابات نخستین انتخابات رژیم صهیونیستی پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌ها و تحولات امنیتی متعاقب آن در منطقه به شمار می‌رود. عملکرد کابینه نتانیاهو و نحوه مدیریت پرونده‌های امنیتی و سیاسی نیز از محورهای اصلی رقابت انتخاباتی بوده است.