درخواست ترامپ برای حذف ۲۰ هزار رأی پستی در کالیفرنیا رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس نیوز، دیوید کارتر، قاضی دادگاه فدرال آمریکا روز چهارشنبه درخواست دولت دونالد ترامپ برای جداسازی آرای پستی حدود ۲۰ هزار نفر را که دولت مدعی است شهروند آمریکا نیستند، رد کرد.

این قاضی اعلام کرد درخواست وزارت دادگستری با اصول قانون اساسی درباره اختیار ایالت‌ها در اداره انتخابات مغایرت دارد و می‌تواند حق رأی شهروندان واجد شرایط را به خطر بیندازد. او همچنین درباره دقت فهرست تهیه‌شده از افراد فاقد تابعیت و اعتبار روش بررسی اطلاعات آنها ابراز تردید کرد.

دولت ترامپ مدعی است این افراد با وجود نداشتن تابعیت آمریکا در فهرست رأی‌دهندگان ثبت شده‌اند و خواستار جلوگیری از شمارش آرای آنها تا زمان تأیید تابعیتشان شده بود. رأی‌ دادن افراد فاقد تابعیت طبق قوانین فدرال و کالیفرنیا ممنوع است.

مقام‌های کالیفرنیا این شکایت را اقدامی سیاسی دانستند. بررسی نمونه‌ای از ۲۰۰ مورد در فهرست دولت نیز نشان داد بیش از نیمی از آنها مربوط به ثبت‌نام‌های لغوشده یا غیرفعال بوده‌اند و برای این افراد برگه رأی ارسال نشده بود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است به حکم اعتراض خواهد کرد. این پرونده در حالی مطرح شده که دولت ترامپ در چند ایالت دیگر نیز برای افزایش نظارت فدرال بر انتخابات اقدام کرده است.