لزوم پیشگیری از جرم با حمایت از تولید و اشتغال در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در جریان بازدید بازرسی از حوزه قضایی شهرستان پلدختر، با قدردانی از عملکرد کارکنان این مجموعه اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری پلدختر با رویکردی جهادی و فراتر از وظایف معمول، برای تحقق استانداردهای تعیین‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه تلاش می‌کنند که برآیند این اقدامات، دستیابی به رتبه نخست استان در شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد بوده است.

وی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی افزود: اتقان آرا، اقناع مراجعان، توسعه صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم از محورهای مهم فعالیت قوه قضائیه است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: حوزه قضایی پلدختر با مدیریت صحیح، حذف پرونده‌های مسن و معوق و جلوگیری از اطاله دادرسی، توانسته است رضایتمندی مراجعان را افزایش دهد.

توسعه ظرفیت‌های اجتماعی برای حل اختلافات

علی‌محمدی در ادامه و در دیدار با امام جمعه پلدختر، بر نقش نهادهای دینی در ترویج فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

وی با تشریح رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل اجتماعی گفت: دادگستری لرستان در مسیر حرکت از رسیدگی‌های صرفاً کیفری به سمت صلح و میانجی‌گری قرار دارد و در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان برای حل‌وفصل اختلافات اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت صلح‌یاران و میانجی‌گران در استان افزود: هدف‌گذاری دستگاه قضایی، جذب هزار صلح‌یار جدید تا پایان سال جاری است.

وی استفاده از ظرفیت مساجد، هیئت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و کاهش درگیری‌های خانوادگی و مالی دانست و تأکید کرد که گسترش این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت آرامش و همبستگی در جامعه کمک کند.

تأکید بر پیشگیری از جرم با حمایت از تولید و اشتغال

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی و وقوع جرم اظهار کرد: بسیاری از جرایم ریشه در مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان می‌تواند در جلوگیری از ورود آنان به مسیرهای آسیب‌زا مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت امنیت اجتماعی، مقابله با کشت‌های غیرمجاز و مدیریت دقیق منابع کشاورزی را از محورهای پیشگیری از جرم عنوان کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به آمار کشف سلاح‌های غیرمجاز در استان طی نیمه نخست سال جاری، بر ضرورت مقابله با حمل سلاح و فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: آموزش و آگاهی‌بخشی در کنار برخوردهای قانونی، برای کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت جامعه ضروری است.

علی‌محمدی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد دادستان و رئیس حوزه قضایی پلدختر، بر ضرورت تداوم روند پیشرفت این مجموعه و تلاش برای تبدیل پلدختر به الگویی موفق در سطح کشور تأکید کرد.