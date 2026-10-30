به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، این شبکه در برنامه «ما خفی اعظم» که شامگاه امروز جمعه پخش شد، بخش‌هایی از زندگی شخصی، دوران تحصیل، اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی و آغاز فعالیت نظامی خود را منتشر کرد.

شهید محمد الضیف، فرمانده کل گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس در سخنانی که برای اولین بار در برنامه «ما خفی اعظم» که شامگاه امروز جمعه از شبکه الجزیره پخش شد، بخش‌هایی از زندگی شخصی، دوران تحصیل، اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی و آغاز فعالیت نظامی خود را روایت می‌کند.



الضیف می‌گوید: من برادر دینی شما، محمد ضیف هستم. سال ۱۹۶۵ در خان‌ یونس به دنیا آمدم، اما زادگاه اصلی پدر و مادرم روستای کوکبا بود؛ روستایی کوچک در شرق المجدل.



وی درباره دوران تحصیل خود می‌گوید: در دبیرستان خان‌یونس درس خواندم و نمره‌ام در امتحانات نهایی ۷۹.۸ بود. تحصیلات دانشگاهی‌ام را نیز در رشته زیست‌شناسی به تمام کردم



شهید الضیف همچنین از فعالیت‌های هنری خود در دوران دانشگاه سخن گفت و افزود: در دانشگاه عضو گروه نمایشی "العائدون" بودیم، فعالیت تئاتری داشتیم و من هم بازی می‌کردم. شاید خیلی‌ها تعجب کنند که چگونه کسی که بعدها یک نظامی شد، در اصل سابقه تئاتر و بازیگری داشته است. انسان در نهایت انسان است؛ دیدگاه‌ها، افکار و ویژگی‌های خاص خودش را دارد.

فرمانده کل القسام درباره آغاز فعالیت نظامی خود نیز گفت: فعالیت نظامی من زمانی آغاز شد که پیامی برای پیوستن به "مجاهدان فلسطینی" وابسته به جنبش حماس دریافت کردم. قرار بود این مجموعه به صورت مستقیم سازماندهی شود و اگر موافق بودم، به مکان مشخصی مراجعه کنم.

الضیف در بخش دیگری از این ویدیو می‌گوید در سال ۱۹۸۹ بر اساس اعترافاتی که از داخل زندان به دست آمده بود، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شد، اما خود او در جریان بازجویی‌ها و حتی در برابر دادگاه نظامی به هیچ چیزی اعتراف نکرد.

وی درباره بازجویی‌ها گفت: فشار بسیار شدید و تمرکز زیادی روی من وجود داشت و بیش از یک بازجو روی پرونده کار می‌کردند؛ تعدادشان به پنج یا شش نفر می‌رسید. فشار به حدی شدید بود که یکی پس از دیگری وارد می‌شدند. شرایط بسیار سخت بود و تحمل آن برای انسان دشوار بود.

الضیف افزود: اما از یک مرحله بازجویی به مرحله دیگر، نوعی پایداری خوب وجود داشت، به ویژه پس از چندین دور بازجویی. الحمدلله موضع انسان حتی در میان بازداشت‌شدگان خوب و بسیار قوی بود و به همین دلیل دوستان زیادی در میان اسرای وابسته به گروه‌های دیگر پیدا کردم.



وی در ادامه از دیدار خود با شهید شیخ صلاح شحاده در زندان سخن گفت و افزود: یک بار هنگامی که برای رفتن به دادگاه پایین می‌رفتیم، شیخ صلاح شحاده را دیدم. از من پرسید: "اوضاعت چطور است؟" گفتم: "اوضاعم خوب است؛ فقط مانده که از اینجا بروم و مطمئنم که خواهم رفت، بنابراین می‌خواهم برای من یک کار مستقیم در نظر بگیرید." او گفت: "تو الان درگیر چه هستی؟ می‌خواهی بروی دادگاه یا می‌خواهی داخل زندان کار کنی؟"



الضیف گفت شیخ شحاده پیش از او اسیر شده بود و خودش می‌خواست پیش از آزادی، زمینه فعالیتش پس از خروج از زندان فراهم شود. وی افزود در دیدار دیگری، شیخ صلاح از او خواست با «زکریا الشوربجی» دیدار کند.



وی درباره این دیدار گفت: الشوربجی را دیدم و در زندان با من صحبت کرد. گفت اوضاع خوب پیش خواهد رفت و ان‌شاءالله به محض خروج من از زندان، کاری برای ما وجود خواهد داشت. زکریا گفت لازم است از حالا برای فعالیت برنامه‌ریزی کنیم.



الضیف افزود: از او پرسیدم: "ماهیت کار چیست؟" گفت: "می‌خواهیم یک نظامی را به اسارت بگیریم.

در این مستند، همچنین به ابعاد همکاری الضیف، یحیی عیاش و عدنان الغول در تأسیس و توسعه بخش صنایع نظامی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، پرداخته شده است.

الجزیره همچنین به نقل از «ابوعبیده» فرمانده تیپ غزه در گردان‌های القسام گزارش داد که الضیف در سال ۲۰۰۶ مانع ورود فرماندهان ارشد این گردان‌ها به دولت غزه شد.

این شبکه تصاویری اختصاصی از حضور اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و الضیف در یک کارگاه ساخت موشک‌های القسام پخش کرد و همچنین فایل صوتی اختصاصی از گفت‌وگوی تلفنی السنوار و الضیف در لحظه اعلام آتش‌بس سال ۲۰۲۱ به دست آورد.

الجزیره در ادامه، سندی محرمانه از نشست شورای کوچک گردان‌های القسام به ریاست الضیف در فوریه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۲)منتشر کرد.

بر اساس یکی از اسناد محرمانه‌ای که این شبکه به دست آورده است، تشدید تنش‌ها در مسجدالاقصی و وضعیت اسرا از جمله عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی برای عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) بوده است.

در سندی اختصاصی دیگر آمده است که گردان‌های القسام هشت ماه پیش از انجام عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر) آماده‌سازی برای آن را آغاز کرده بودند؛ با این احتمال که در صورت توقف اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل این عملیات لغو شود.

بر اساس سند دیگری که الجزیره منتشر کرده، گردان‌های قسام در پنجم اکتبر ۲۰۲۳ و پس از آنکه بنیامین نتانیاهو به تفاهم‌های پیشین با میانجی‌ها پایبند نماند، تصمیم به اجرای عملیات «طوفان الاقصی» گرفتند.

این شبکه همچنین تصاویری اختصاصی از محمد الضیف پخش کرد که مدیریت عملیات نظامی در جریان جنگ غزه، پیش از کشته شدن وی را مستند می‌کند.