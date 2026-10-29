به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی لرستان و با توجه به نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

تا روز دوشنبه، سامانه بارشی آسمان لرستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که فعالیت آن علاوه بر افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، می‌تواند به بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران همراه با رعدوبرق منجر شود.

بر اساس این پیش‌بینی، در نواحی مستعد احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد و بارش‌ها ممکن است در برخی نقاط به‌صورت لحظه‌ای تشدید شوند.

هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان

اداره‌کل هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی اطلاع‌رسانی کرده است.

از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی می‌توان به اختلال در تردد خودروها، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر، کاهش کیفیت هوا در پی خیزش گردوخاک، خسارت به برخی سازه‌ها و محصولات کشاورزی و خطر سقوط اشیا در اثر وزش باد شدید اشاره کرد.

همچنین در مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ وجود دارد که می‌تواند به محصولات کشاورزی آسیب وارد کند.

افزایش دما در ساعات آینده

بر اساس اعلام هواشناسی لرستان، از نظر نوسانات دمایی نیز دماهای روزانه در ساعات آینده روند افزایشی خواهند داشت.

با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و احتمال بارش‌های رگباری و رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای و فعالیت در فضای باز ضروری است.