به گزارش خبرگزاری مهر، رباب ملایی با اشاره به اهمیت آموزش قرآن کریم در سنین کودکی اظهار کرد: مراکز مهدالرضا(ع) با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی خردسالان با آموزه‌های دینی، زمینه یادگیری قرآن کریم را در محیطی شاد و متناسب با گروه سنی آنان فراهم می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر، ۲۰ مربی قرآنی در این مراکز فعالیت دارند و آموزش قرآن‌آموزان را با بهره‌گیری از روش‌های متناسب با سن کودکان دنبال می‌کنند.

دبیر کانون تخصصی قرآن استان زنجان ادامه داد: قرآن‌آموزان در این مراکز، علاوه بر آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم، با مفاهیم اولیه دینی، سیره اهل‌بیت(ع) و آموزه‌های اخلاقی آشنا می‌شوند.

ملایی با اشاره به شیوه‌های آموزشی ویژه خردسالان بیان کرد: استفاده از روش‌های جذابی همچون قصه‌گویی، شعر و بازی، نقش مؤثری در افزایش علاقه کودکان به قرآن کریم و یادگیری بهتر مفاهیم قرآنی دارد.

وی توسعه فعالیت‌های قرآنی ویژه کودکان را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و بر اهمیت گسترش آموزش‌های قرآنی از سنین پایه تأکید کرد.‌