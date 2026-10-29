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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

 آموزش قرآن به بیش از ۳۵۰ قرآن‌آموز در ۱۰ شعبه مهدالرضا(ع) زنجان

 آموزش قرآن به بیش از ۳۵۰ قرآن‌آموز در ۱۰ شعبه مهدالرضا(ع) زنجان

زنجان- دبیر کانون تخصصی قرآن استان زنجان از فعالیت ۱۰ شعبه مهدالرضا(ع) در زنجان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵، بیش از ۳۶۰ قرآن‌آموز در این مراکز مشغول فراگیری آموزه‌های قرآنی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب ملایی با اشاره به اهمیت آموزش قرآن کریم در سنین کودکی اظهار کرد: مراکز مهدالرضا(ع) با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی خردسالان با آموزه‌های دینی، زمینه یادگیری قرآن کریم را در محیطی شاد و متناسب با گروه سنی آنان فراهم می‌کنند.

 وی افزود: در حال حاضر، ۲۰ مربی قرآنی در این مراکز فعالیت دارند و آموزش قرآن‌آموزان را با بهره‌گیری از روش‌های متناسب با سن کودکان دنبال می‌کنند.

 دبیر کانون تخصصی قرآن استان زنجان ادامه داد: قرآن‌آموزان در این مراکز، علاوه بر آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم، با مفاهیم اولیه دینی، سیره اهل‌بیت(ع) و آموزه‌های اخلاقی آشنا می‌شوند.

 ملایی با اشاره به شیوه‌های آموزشی ویژه خردسالان بیان کرد: استفاده از روش‌های جذابی همچون قصه‌گویی، شعر و بازی، نقش مؤثری در افزایش علاقه کودکان به قرآن کریم و یادگیری بهتر مفاهیم قرآنی دارد.

وی توسعه فعالیت‌های قرآنی ویژه کودکان را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و بر اهمیت گسترش آموزش‌های قرآنی از سنین پایه تأکید کرد.‌

کد مطلب 6993593

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