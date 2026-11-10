به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: بر اثر بی‌احتیاطی و نبود مراقبت کافی، کودک ۵ ساله در محدوده فعالیت یک دستگاه تراکتور قرار گرفت و زیر لاستیک این وسیله نقلیه گرفتار شد که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده داغدار، از خانواده‌ها به‌ویژه عشایر خواست هنگام فعالیت ماشین‌آلات کشاورزی، کودکان را از محدوده تردد و فعالیت این وسایل دور نگه دارند.

فرمانده انتظامی شیروان همچنین به رانندگان تراکتور توصیه کرد پیش از حرکت، اطراف وسیله نقلیه و نقاط کور آن را به‌دقت بررسی کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.