به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی‌نسب، ظهر سه شنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و دیدار با مشاوران وزیران در امور ایثارگران، که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با انتقاد از تشریفاتی بودن جایگاه مشاوران امور ایثارگران در برخی دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی، بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت این مسئولیت برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مشاوران امور ایثارگران باید نقشی فعال و اثرگذار در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند، اظهار کرد: عملکرد این مشاوران باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و موانع و مشکلات پیش‌روی فعالیت آنان نیز شناسایی و برطرف شود.

دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران با تأکید بر مسئولیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال جامعه ایثارگری گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تا پایان آذرماه گزارش عملکرد خود در حوزه ایثارگران را ارائه کنند و این موضوع یک تکلیف قانونی است.

رحیمی‌نسب افزود: عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قوانین و میزان تحقق وظایف محوله ارزیابی خواهد شد و نتایج آن به مسئولان مربوط گزارش می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: این نهاد باید مجموعه‌ای راهبر، اطمینان‌بخش و پاسخگو باشد و در کنار انجام وظایف خود، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را نیز با جدیت دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید باید به‌عنوان نهادی پرسشگر، مطالبات، نیازها و خواسته‌های جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران با بیان اینکه بنیاد شهید به‌تنهایی قادر به مدیریت و رسیدگی به تمامی امور جامعه ایثارگری نیست، اظهار کرد: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مسئولیت‌های خود در این حوزه نقش‌آفرینی کرده و سیاست‌ها و مصوبات دولت را به‌درستی اجرا کنند.

رحیمی‌نسب همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح سپاس گفت: این طرح با رویکردی جدید در حال اجراست و حضور مدیران در کنار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از طریق سرکشی، عیادت و دلجویی باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: تکریم و تجلیل از ایثارگران باید در کنار رسیدگی عملی به مشکلات و مطالبات آنان دنبال شود و ایجاد میز خدمت تخصصی نیز می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در روند رفع مشکلات این قشر را فراهم کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و برخوردار از تجربه در حوزه ایثارگری گفت: در خراسان شمالی از ظرفیت مدیران ایثارگر استفاده شده است و لازم است این رویکرد در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تقویت و گسترش یابد.