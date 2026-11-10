به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی تغذیه و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها اظهار کرد: توجه به سلامت غذایی جامعه و پیشگیری از بیماری‌هایی همچون دیابت و بیماری‌های گوارشی، ضرورت ارتقای کیفیت نان مصرفی را دوچندان کرده است.

وی افزود: برخلاف تصور رایج، سفیدتر بودن نان به معنای ارزش غذایی بیشتر آن نیست و نان تهیه‌شده از آرد با سبوس مناسب، به دلیل برخورداری از فیبر بیشتر، می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کنترل قند خون کمک کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تجربه خراسان رضوی در تولید نان کامل گفت: این استان طی بیش از یک سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای ارتقای کیفیت نان و نزدیک شدن محصولات تولیدی به استاندارد نان کامل انجام داده است.

جعفری ادامه داد: تجربه این استان نشان می‌دهد با آموزش نانوایان و فرهنگ‌سازی میان مردم می‌توان نگاه جامعه به نان سالم را تغییر داد و زمینه استقبال بیشتر از نان‌های سبوس‌دار را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: تولید نان کامل مستلزم اصلاح فرآیندهای تولید است و کارخانه‌های آرد باید تجهیزات و تنظیمات خطوط تولید خود را متناسب با تولید آرد سبوس‌دار تغییر دهند. همچنین نانوایان برای پخت مطلوب این نوع نان به آموزش و کسب تجربه نیاز دارند.

جعفری با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: کارخانه‌های آرد باید اقدامات لازم را برای تولید آرد با میزان سبوس مناسب انجام دهند و دانشگاه علوم پزشکی نیز در حوزه نظارت، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: نانوایان باتجربه در زمینه تولید نان سبوس‌دار نیز می‌توانند با انتقال دانش و تجربیات خود، زمینه آموزش سایر نانوایان و عرضه محصولی باکیفیت‌تر را فراهم کنند.

مدیرکل غله مازندران از مردم خواست در ارزیابی کیفیت نان، صرفاً به رنگ سفید آن توجه نکنند و با شناخت ارزش غذایی نان‌های سبوس‌دار، انتخاب سالم‌تری برای سبد غذایی خانواده داشته باشند.

ذخایر گندم مازندران برای بیش از ۶ ماه تأمین شده است

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ذخایر گندم استان گفت: مازندران از ظرفیت مناسبی در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی گندم برخوردار است و در شرایط کنونی، ذخایر این محصول برای بیش از ۶ ماه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با تدابیر استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روند تأمین گندم و ارتقای کیفیت آرد در استان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت نان مسئولیتی جمعی است و همکاری تولیدکنندگان آرد، نانوایان، دستگاه‌های نظارتی و مردم می‌تواند زمینه عرضه نانی سالم‌تر و باکیفیت‌تر را در سفره خانوارهای مازندرانی فراهم کند.