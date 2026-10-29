به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده کشور با ادای احترام به شهدای محیط‌بان، با طرح این پرسش که چرا جامعه به حضور محیط‌بان نیاز پیدا کرده است، اظهار کرد: آیا هر ایرانی یک محیط‌بان نیست؟ چه اتفاقی افتاده است که ما برای حفاظت از طبیعت به محیط‌بان نیاز پیدا کرده‌ایم؟

وی با اشاره به داستانی از مثنوی معنوی و با تشبیه طبیعت به مادر گفت: زیاده‌خواهی انسان در بهره‌برداری از طبیعت بدون پیامد نخواهد بود و آنچه امروز در قالب برخی بلایای طبیعی مشاهده می‌کنیم، با نوع رفتار انسان با طبیعت ارتباط دارد.

مهاجرانی افزود: دست زدن به مسیرهای طبیعی و ساخت‌وساز در این مسیرها نشان می‌دهد که هنوز نیاموخته‌ایم نباید زیاده‌خواهی کنیم و باید به طبیعت احترام بگذاریم. ما جزئی از طبیعت هستیم.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم توسعه اظهار کرد: ما مسیر توسعه را اشتباه فهمیده‌ایم. مسیر توسعه یک جامعه از توسعه فردی می‌گذرد و جامعه‌ای توسعه‌یافته است که تک‌تک افراد آن بدانند جزئی از محیط زیست هستند.

طبیعت مادر ماست

وی با تشبیه رابطه انسان و طبیعت به رابطه مادر و فرزند ادامه داد: طبیعت مادر ماست. همان‌گونه که در کنار مادر احساس آرامش می‌کنیم، باید بدانیم که ما نیز بخشی از طبیعت هستیم. اگر با طبیعت با خشونت رفتار کنیم، پیامدهای این رفتار به خود ما بازخواهد گشت.

مهاجرانی با اشاره به نقش محیط‌بانان در مقابله با تخریب طبیعت گفت: محیط‌بانان تلاش می‌کنند جلوی زیاده‌خواهی بشر و انقراض گونه‌ها را بگیرند؛ اما تا زمانی که موضوع محیط زیست به یک امر اجتماعی تبدیل نشود و تک‌تک افراد خود را مکلف به حفاظت از آن ندانند، حضور محیط‌بانان الزامی است.

سخنگوی دولت با تأکید بر نقش اخلاق در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: با توجه به اینکه شاهد گسترش اخلاق نیستیم؛ بلکه در مواردی شاهد کاهش رفتارهای اخلاقی هستیم، اقدامات فرهنگی و نرم‌افزاری در حوزه محیط زیست اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد محیط‌بانان جان‌باخته و خانواده‌های آنان، بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به طبیعت و تقویت مسئولیت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.