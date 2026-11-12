به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت امنیت دریایی «امبری» انگلیس از اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری در ۱۴ مایلی دریایی راس الخیمه امارات خبر داد.

بر اساس این گزارش، شرکت امنیت دریایی امبری انگلیس ضمن اعلام این خبر افزود که یک کشتی تجاری روز گذشته چهارشنبه در ۱۴ مایلی دریایی راس الخیمه با یک پرتابه هدف قرار گرفت اما به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است.

این شرکت به جزئیات بیشتر و مالکیت کشتی هدف قرار گرفته اشاره ای نکرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده است که کشتی ها و شناورهای متخلف در تنگه هرمز هدف قرار خواهند گرفت و تردد در این تنگه طبق قوانین ایران انجام خواهد شد.